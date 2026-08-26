La Junta aporta 381.600 euros a la Cámara de Comercio de Cáceres para formar a 150 personas en competencias digitales

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, durante la reunión con el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Cáceres, Gabriel Álvarez. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha concedido una subvención 381.600 euros a la Cámara de Comercio de Cáceres para el desarrollo Talento Digital para el Empleo 2026, que permitirá la formación en competencias digitales de 150 personas.

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha mantenido este miércoles una reunión con el presidente de la entidad cameral, Gabriel Álvarez, en la que han abordado las principales líneas de colaboración entre ambas instituciones para avanzar en la transformación digital del tejido empresarial y mejorar las competencias digitales de trabajadores, autónomos y personas desempleadas.

Durante el encuentro se ha puesto de manifiesto la importancia de continuar acercando la inteligencia artificial, la automatización, la analítica de datos y la ciberseguridad a las empresas extremeñas, especialmente a las pequeñas empresas, autónomos y emprendedores, y de adaptar la formación a las nuevas necesidades del mercado laboral.

En este marco se sitúa el programa Talento Digital para el Empleo 2026, para cuyo desarrollo la Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital y del Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE), ha concedido una subvención de 381.600 euros a la Cámara de Comercio de Cáceres.

El programa, ya en marcha, está permitiendo formar a 150 personas, tanto desempleadas como ocupadas, mediante diez acciones formativas y un volumen total de 1.060 horas, con una oferta centrada en competencias digitales avanzadas vinculadas a las nuevas necesidades de las empresas y del mercado laboral.

DIEZ ACCIONES FORMATIVAS EN IA, AUTOMATIZACIÓN Y DATOS

Talento Digital para el Empleo 2026 contempla siete cursos de 100 horas y tres de 120 horas, con 15 participantes por acción formativa. La programación combina especialidades ya desarrolladas en anteriores ediciones con nuevas propuestas adaptadas a la evolución de las tecnologías digitales y a su incorporación a los procesos empresariales.

Entre las materias previstas se encuentran la creación de aplicaciones de inteligencia artificial, la implantación de IA en la empresa, la automatización de procesos mediante inteligencia artificial, RPA y chatbots, la analítica de datos aplicada al marketing, la inteligencia artificial generativa y la creatividad aplicada al entorno empresarial y la productividad y automatización con IA, informa la Junta en una nota de prensa.

La oferta se completa con formación en internet seguro, análisis de mercado y Big Data, estrategias avanzadas de marketing digital y diseño de contenidos inteligentes para redes sociales y otros entornos digitales.

El objetivo es que los participantes adquieran conocimientos directamente aplicables al entorno profesional y que las empresas puedan disponer de perfiles con las competencias necesarias para afrontar los procesos de transformación tecnológica.

MÁS DE 1.000 PARTICIPANTES EN CAPACITACIÓN DIGITAL

La colaboración entre la Junta de Extremadura y la Cámara de Comercio de Cáceres en materia de capacitación digital se extiende a distintas actuaciones impulsadas desde la Secretaría General de Transformación Digital e Inteligencia Artificial y el SEXPE.

En conjunto, más de 1.000 participantes han tomado parte en actuaciones desarrolladas específicamente con la Cámara de Comercio de Cáceres dentro de los programas de formación y generación de capacidades digitales promovidos por la Junta.

La Cámara aporta a estas iniciativas su conocimiento directo de las necesidades de las empresas y su proximidad al tejido empresarial, a los autónomos y a los emprendedores, lo que permite orientar las actuaciones hacia competencias y soluciones con aplicación práctica en las empresas.

PROCESOS REALES DE LAS EMPRESAS

La colaboración institucional también se ha trasladado a la aplicación directa de nuevas tecnologías en las empresas a través del programa AMPLIA, desarrollado conjuntamente con las Cámaras de Comercio de Cáceres y Badajoz.

Esta actuación contó con una dotación de 240.000 euros para cada Cámara y estuvo orientada a aplicar inteligencia artificial, automatización e hiperautomatización a procesos reales de las empresas.

El programa recibió 116 candidaturas procedentes de más de 50 municipios y permitió seleccionar a 12 empresas para desarrollar casos de uso concretos destinados a mejorar la productividad, reducir tareas repetitivas y optimizar procesos. La participación de mujeres alcanzó el 60 por ciento.

IMPULSO A LA CIBERSEGURIDAD Y LA DIGITALIZACIÓN DE LAS PYMES

La Cámara de Comercio de Cáceres también participa en las actuaciones impulsadas por la Junta para acercar la ciberseguridad a empresas y profesionales, entre ellas la jornada empresarial celebrada en mayo de 2025.

Esta línea de trabajo complementa las actuaciones de formación y las iniciativas dirigidas a incorporar tecnología en las empresas y responde a la necesidad de avanzar de forma paralela en digitalización, productividad y protección frente a los riesgos asociados al entorno digital.

En este sentido, la colaboración tendrá una nueva actuación el próximo 17 de septiembre, con la presentación en la Cámara de Comercio de Cáceres del informe sobre el Estado de la Transformación Digital de la Pyme extremeña.

El informe permitirá disponer de una fotografía actualizada del grado de digitalización de las empresas de la región y servirá para identificar las áreas en las que deben concentrarse las próximas políticas y programas de la Junta de Extremadura.