Archivo - Efectivos de bomberos del Plan Infoex en una imagen de archivo - Manuel Ángel Laya - Europa Press - Archivo

MÉRIDA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado una inversión de 23 millones de euros para reforzar la lucha contra los incendios forestales en la región.

Así, por una parte, se ha dada luz verde a un decreto ley dotado con 15 millones de euros de ayudas para que 166 municipios ejecuten planes de prevención frente a incendios y, por otro, se han aprobado casi 8 millones para ejecutar obras de reparación y consolidación de infraestructuras del Plan Infoex.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha informado este martes en rueda de prensa sobre la aprobación del decreto ley con 15 millones de euros de ayudas extraordinarias y urgentes para que 166 municipios extremeños ejecuten planes de prevención frente a incendios.

De esta forma, como ya informó este pasado lunes la Junta de Extremadura, se ha ampliado la cuantía desde los 10 millones inicialmente previstos hasta los 15 millones para que los ayuntamientos desarrollen estos planes periurbanos.

Por primera vez, ha dicho Manzano, se lanza una convocatoria que la Junta considera un "instrumento preventivo fundamental" frente al fuego, ya que, con estas ayudas, se busca reducir la carga de combustible vegetal alrededor de los cascos urbanos de manera que el fuego pierda fuerza y se evite con ello se propague a las zonas habitadas.

La medida, como ha expuesto la portavoz de la Junta de Extremadura, también permite realizar evacuaciones y confinamientos, si fueran necesarios, con "mayor seguridad".

8 MILLONES PARA EL PLAN INFOEX

Por otra parte, Manzano ha informado sobre la autorización de una inversión de casi 8 millones de euros para reparar los daños sufridos en 75 de sus 140 instalaciones debido a las borrascas del pasado mes de febrero.

En concreto, son actuaciones que se desarrollarán en 41 bases del Plan de Lucha contra Incendios, en 32 puestos de vigilancia, en un aeródromo situado en Mirabel y en un taller mecánico de Helechosa de los Montes.

Además de reparar estos daños, con estas actuaciones se va a alargar la vida útil de estos edificios, se va a prevenir nuevos deterioros en el futuro y se va a mejorar la seguridad de las personas que trabajan en estas dependencias, ha valorado.

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