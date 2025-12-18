La Junta celebra el llamamiento masivo para las 138 plazas de bomberos forestales durante todo el año recién creadas

Llamamiento para la adscripción provisional de bomberos forestales - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha celebrado este jueves el llamamiento masivo para la cobertura de las 138 plazas de bomberos forestales que trabajarán todo el año, en lugar de seis meses como hasta ahora.

El acto ha tenido lugar en la biblioteca pública 'Jesús Delgado Valhondo de Mérida, y supone cumplir un "hito" más del calendario fijado para la cobertura de estas plazas creadas el pasado 1 de diciembre. Cada uno de los pasos fijados en esa hoja de ruta se han ido cumpliendo de forma "rigurosa".

De las 138, nueve han sido cubiertas esta misma semana en adscripción provisional por personal laboral fijo que ya se ha incorporado a esos puestos. Esto ha generado otras nueve vacantes. Esos nueve bomberos se incorporaron a sus puestos el pasado 15 de diciembre, tal como estaba previsto en el calendario para la amortización y creación inmediata de las 138 plazas de bomberos forestales.

En nota de prensa, la Junta de Extremadura recuerda que desde el año 2016, estas plazas se venían contratando del 1 de junio al 30 de noviembre, y que ahora se convierten en contratos a jornada completa durante todo el año. De este modo, el Plan Infoex pasa a disponer del mismo personal para extinción que para prevención y eleva su plantilla de los 856 a los 994 profesionales.

Tras la cobertura de plazas en adscripción provisional y el llamamiento de este jueves, en los próximos días el personal que ocupará estas plazas pasará los exámenes médicos. Firmarán sus contratos entre los días 7, 8 y 9 de enero, y se incorporarán a sus puestos a mediados de ese mismo mes.