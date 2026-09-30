La Junta cierra su segunda misión a China con seis acuerdos que abren nuevas vías de cooperación e inversión

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, hace balance de la segunda misión institucional de la Junta de Extremadura a China - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, ha realizado balance este miércoles de la segunda misión institucional de la Junta de Extremadura a China, que se ha cerrado con la firma de seis acuerdos que abren nuevas vías de colaboración empresarial, cooperación institucional y posibles inversiones en la comunidad autónoma.

Durante nueve días, la delegación extremeña ha recorrido más de 26.000 kilómetros y visitado siete ciudades estratégicas. La agenda ha incluido 26 contactos directos de trabajo con empresas, siete reuniones institucionales con organismos públicos, asociaciones empresariales y entidades de promoción económica, y dos eventos promocionales en Pekín y Shanghái. Sumando los contactos empresariales y los dos eventos promocionales, se ha llegado presencialmente a 190 empresas.

Así, la Junta de Extremadura ha firmado tres Memorando de Entendimiento (MOU) con organismos económicos y empresariales de Chongqing, Anhui y Shanghái, destinados a crear marcos estables de colaboración, facilitar el intercambio de información y generar nuevas oportunidades empresariales.

El primero se ha suscrito con la Comisión Municipal de Economía y Tecnología de Chongqing, uno de los principales centros industriales de China, especialmente relevante en automoción, fabricación avanzada y nuevas tecnologías.

El segundo, con CCPIT Anhui, permitirá reforzar el contacto entre empresas chinas interesadas en proyectos europeos y las oportunidades que ofrece Extremadura.

El tercer MOU, firmado con Shanghai Transmission Technology Co., Ltd., permitirá profundizar en posibles oportunidades empresariales e industriales en Extremadura, especialmente en componentes y movilidad avanzada.

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