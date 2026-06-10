La Junta compra el inmueble en el que se ubica el Museo Helga de Alvear de Cáceres para "asegurar su futuro"

Archivo - Museo Helga de Alvear de Cáceres - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha comprado por 2,49 millones de euros los inmuebles en los que se ubica el Museo Helga de Alvear de Cáceres, titularidad de la UEx, con el objetivo de "asegurar el futuro de uno de los grandes proyectos culturales" de la región.

Para ello, el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha autorizado este miércoles la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes; la Consejería de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, y la Universidad de Extremadura para la adquisición de estos inmuebles, de titularidad universitaria, en los que se ubica el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, por importe de 2.490.637 euros.

En concreto, se trata del edificio conocido como 'Casa Grande', construcción modernista de principios del siglo XX que destaca por sus dimensiones, carácter arquitectónico y cuidada realización, al que hay que añadir el patio anejo, según ha explicado la portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa en Mérida tras el Consejo de Gobierno.

Se trata, a juicio del Ejecutivo regional, de la "solución más adecuada para garantizar la estabilidad institucional y la perdurabilidad" del Museo Helga de Alvear, y está enmarcada en la Acción de Cohesión en Destino (ACD) 'Extremadura, destino de experiencias', y se financiará con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea con cargo a los fondos Next Generation EU.

Según ha explicado la portavoz de la Junta, el Museo de Arte Contemporáneo Helga de Alvear se trata del segundo museo más visitado de Extremadura, y figura entre los cincuenta con mayor afluencia de público en el conjunto nacional, dado que la colección que alberga, con más de 3.000 obras, es considerada "la mejor colección privada de arte contemporáneo en España y una de las más destacadas a nivel internacional".

Un museo que constituye una institución cultural de referencia en España y Europa, cuya relevancia "trasciende el ámbito artístico para convertirse en un motor de transformación social, educativa, urbana y económica para Cáceres y Extremadura", señala el Ejecutivo regional.