La Junta concede 5,2 millones de euros en ayudas de incentivos autonómicos a la inversión para 50 empresas extremeñas

La secretaria general de Economía, Empleo y Comercio de la Junta de Extremadura, Celina Pérez. - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, ha concedido ayudas por 5,20 millones de euros a 50 empresas extremeñas destinadas a impulsar proyectos de inversión en la región.

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado esta semana la concesión de nuevas ayudas dentro del programa de Incentivos Autonómicos a la Inversión Empresarial, que permitirá a las empresas beneficiarias realizar inversiones por un volumen total de más de 222 millones euros.

Además, facilitará la puesta en marcha de 96 nuevos autónomos, la creación de 1.074 nuevos puestos de empleo y el mantenimiento de 5.403 empleos ya existentes. El gobierno autonómico ha realizado un refuerzo presupuestario en esta convocatoria, cuya dotación ha pasado de 40 a 96 millones de euros.

Los proyectos subvencionados abarcan sectores diversos, desde las actividades deportivas, el 'fitness' y los servicios de salud y bienestar hasta la industria agroalimentaria, la fabricación de productos cosméticos, de higiene y de alimentación animal, según ha resaltado la Junta de Extremadura en un comunicado.

También están representados el sector inmobiliario y de alojamientos turísticos, la automoción, la restauración y la hostelería, así como el comercio de productos alimentarios, de higiene y otros servicios de ocio y entretenimiento, entre otros.

Estas subvenciones, a fondo perdido, están destinadas a respaldar inversiones en Extremadura, especialmente en pymes, mediante la financiación de recursos estratégicos como maquinaria, obra civil, instalaciones, bienes de equipo, equipamiento vinculado a la empresa 4.0 y procesos clave para la continuidad empresarial, como el relevo generacional.

Los incentivos se dirigen a proyectos con una inversión mínima de 25.000 euros y máxima de 1,2 millones de euros, con el objetivo de reforzar la capacidad productiva, mejorar la competitividad y favorecer la creación y consolidación de la actividad económica en el conjunto del territorio.

El programa funciona mediante subvención directa, por lo que toda solicitud que cumpla los requisitos establecidos tiene derecho a la ayuda. Además, las empresas deben realizar una aportación financiera mínima del 25% de la inversión, subvencionable con recursos propios o financiación externa sin ayuda pública, lo que refuerza el compromiso empresarial con los proyectos presentados.

Las propuestas pueden corresponder tanto a la creación de nuevas empresas o centros productivos como a la ampliación, modernización o traslado de instalaciones existentes, lo que amplía el impacto del programa en distintos sectores y territorios.

CASI 68 MILLONES DE EUROS CONCEDIDOS

Desde la apertura de la convocatoria actual, se han aprobado 884 expedientes, con un total de 67,86 millones de euros en ayudas concedidas, que han facilitado la realización de inversiones empresariales en Extremadura por un volumen total de 222,27 millones de euros.

La financiación de estas ayudas se realiza, siempre que sea posible, con cargo al Programa Operativo Feder de Extremadura 2021-2027, con un porcentaje de cofinanciación del 85%, salvo en el caso de grandes empresas, que no podrán recibir fondos Feder.

El plazo de solicitud para estas ayudas permanece abierto hasta el 31 de diciembre de 2026. Las empresas interesadas pueden tramitarlas a través de la web de Extremadura Empresarial.