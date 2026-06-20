Archivo - La Junta concede 65.500 euros en ayudas a 5 entidades locales menores dentro del programa 'Pueblos Inteligentes' - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha concedido 65.531 euros en ayudas a cinco entidades locales menores como parte del programa 'Pueblos Inteligentes', cuyo objetivo es desarrollar proyectos tecnológicos orientados a mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de los municipios.

En concreto, las entidades beneficiarias son Palazuelo, San Gil, Entrerríos, Puebla de Alcollarín y Vivares y las actuaciones previstas incluyen soluciones de videovigilancia inteligente y control de tráfico, plataformas digitales para la gestión y reserva de instalaciones deportivas, sistemas inteligentes de control de accesos y estacionamiento, retransmisión digital de plenos y eventos municipales, herramientas de apoyo a personas mayores o en situación de dependencia, sistemas de monitorización energética y soluciones de vigilancia ambiental y meteorológica.

Esta actuación se enmarca en el Eje 2 de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027 (Etde27), Territorio Inteligente y Ciberseguro, que persigue acercar las oportunidades de la digitalización a toda la región, según ha informado la Junta en un comunicado.

Con este objetivo, la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital incorporó una línea específica dotada con 200.000 euros destinada exclusivamente a entidades locales menores, a fin de evitar que tuvieran que competir con municipios de mayor tamaño y garantizando una distribución más equilibrada de los recursos públicos destinados a la transformación digital del territorio.

El director general de Digitalización Regional de la Junta de Extremadura, Jesús Coslado, ha señalado que "de esta manera se garantiza que las entidades locales menores puedan acceder a proyectos de digitalización adaptados a su realidad y necesidades, lo que favorece un desarrollo tecnológico equilibrado en todo el territorio extremeño".

Ha precisado asimismo que, más allá del equilibrio territorial, estas ayudas "responden a una convicción clara: la tecnología es también una herramienta para fijar población. Cuando un pequeño municipio ofrece servicios digitales modernos, mejora la calidad de vida de quienes ya viven allí y lanza una señal a quienes están pensando en volver o en instalarse. No podemos hablar de lucha contra la despoblación sin hablar de digitalización. Un pueblo inteligente es un pueblo con futuro".

CERCA DE 1,75 MILLONES DE EUROS EN AYUDAS

Estas ayudas forman parte de la convocatoria de 'Pueblos Inteligentes', impulsadas por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, que ya ha concedido cerca de 1,75 millones de euros a 76 municipios extremeños de menos de 20.000 habitantes para desarrollar iniciativas de digitalización y modernización de servicios públicos.

La línea de ayudas está cofinanciada al 85% por el Programa Extremadura Feder 2021-2027, dentro del objetivo de impulsar una Europa más competitiva e inteligente mediante el apoyo a la transformación económica y digital de las regiones.