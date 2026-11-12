La Junta defiende que Extremadura cuenta con una Atención Primaria "sólida" y PSOE apunta a su "paulatino deterioro"

El director general de Atención Primaria, Urgencias Extrahospitalarias y Transporte Sanitario, Manuel José López Priego, interviene en la reunión de la Comisión de Salud en la Asamblea - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha defendido que la región cuenta con una Atención Primaria "sólida", "cercana" e implantada en el territorio mientras que el Grupo Parlamentario Socialista ha criticado el "paulatino deterioro" que sufre.

El director general de Atención Primaria, Urgencias Extrahospitalarias y Transporte Sanitario, Manuel José López Priego, y la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, han intercambiado estos pareceres durante sus intervenciones este jueves en la reunión de la Comisión de Salud y Atención a la Dependencia.

En ella, la socialista ha formulado la pregunta de cómo valora la Junta la situación actual de la Atención Primaria, ante la que el director general ha respondido que para valorar la situación actual de la Atención Primaria se debe tener en cuanta este tipo de atención "en toda su dimensión".

"Desde esa perspectiva, quiero comenzar con una afirmación clara. Extremadura tiene una atención primaria sólida, cercana y extraordinariamente implantada en el territorio, sostenida por el trabajo diario de los profesionales a los que desde aquí aprovecho para enviar nuestro más profundo agradecimiento", ha aseverado.

En esta línea, ha apuntado que la Atención Primaria debe responder además a una realidad que es "especialmente exigente" como es que se cuenta con una población cada vez más envejecida, con mayor prevalencia de cronicidad, multimorbilidad, fragilidad y dependencia.

A ello se une una "enorme dispersión geográfica" y el hecho de que una parte muy importante de los ciudadanos de Extremadura residen en el entorno rural, de ahí que valorar su situación exige analizar dónde se está y también cómo se está adaptando el modelo a una realidad demográfica y sanitaria que cambia "profundamente".

Así, el "primer desafío", ha dicho, es disponer de profesionales suficientes y conseguir que permanezcan en el sistema, de forma especial en aquellas zonas donde resulta más difícil atraer y retener al personal sanitario.

No obstante, ha dicho que la disponibilidad de profesionales constituye un reto no solo para Extremadura sino que es compartido por todo el Sistema Nacional de Salud, aunque, en el caso regional, la política de la Junta se basa en "formar, atraer, incorporar y fidelizar".

EL PSOE CRITICA EL "PAULATINO DETERIORO"

En el turno de réplica, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Isabel Gil Rosiña, se ha referido a que su formación viene desde hace un tiempo denunciando un "paulatino deterioro" de la Atención Primaria de salud y pone el foco en la "demora estructural" a la hora de acceder y que "está muy lejos de cumplir lo que dice la ley, que es que el médico de familia te tiene que atender en 48 horas como mucho".

También ha aludido al aumento en un 30 por ciento en la región de los seguros privados de salud, el mayor aumento de todas las autonomías y que representa un cambio social de una "magnitud importante" que no se produce, en su opinión, "fruto de la casualidad".

Así, en su intervención, ha ofrecido algunos ejemplos de situaciones que contrarrestan la "propaganda" que el Servicio de Salud hace "de manera permanente en las redes sociales", al tiempo que ha criticado que el "deterioro de la puerta de entrada del sistema" provoque que los otros niveles asistenciales también estén "colapsados y deteriorados", como, por ejemplo, las urgencias hospitalarias.

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