La Junta destaca que Extremadura registra en junio el menor número de desempleados de su historia

La secretaria general de Empleo, María José Nevado, valora los datos del paro de junio - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha valorado que la región ha cerrado el mes de junio de 2026 con 60.535 personas desempleadas, el menor número de parados registrado en la comunidad autónoma desde que existen datos comparables.

Se trata de los mejores datos de empleo de los últimos 30 años y de un nuevo mínimo histórico que "confirma la tendencia positiva y sostenida" del mercado laboral extremeño.

Así lo ha explicado la secretaria general de Empleo, María José Nevado, quien ha apuntado que durante el último mes, el desempleo se ha reducido en 1.005 personas, lo que supone un descenso del 1,63 por ciento.

En comparación con junio de 2025, Extremadura cuenta con 5.437 desempleados menos, una reducción interanual del 8,24 por ciento. "Esta evolución consolida una trayectoria de mejora que se viene manteniendo de forma continuada durante los últimos meses", ha señalado.

La reducción del paro se produce tanto entre hombres como entre mujeres, aunque la evolución resulta "especialmente favorable" para estas últimas.

Así, siete de cada diez personas que abandonaron las listas del desempleo durante el mes de junio fueron mujeres, con una reducción de 726 desempleadas frente a las 279 registradas entre los hombres.

Además, el desempleo femenino registra una caída interanual del 8,58 por ciento, alcanzando también un mínimo histórico de paro registrado. Entre los hombres, la reducción anual alcanza el 7,61 por ciento y refleja igualmente una evolución "muy positiva".

(Más información en Europa Press)