La Junta destina más de 14 millones de euros a garantizar las conexiones aéreas entre Badajoz, Madrid y Barcelona

Aeropuerto de Badajoz - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura destinará 14,3 millones de euros durante los próximos dos años para garantizar la continuidad de las rutas aéreas de Obligación de Servicio Público (OSP) que conectan el Aeropuerto de Badajoz con Madrid y Barcelona.

Esta inversión supone un incremento del 23 por ciento respecto al contrato anterior y refuerza el "compromiso" del Ejecutivo autonómico con la conectividad aérea de la región.

La licitación del contrato para la prestación de estos servicios ya se encuentra disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público y el plazo para la presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 27 de agosto.

Esta nueva licitación coincide con un momento de "especial fortaleza" para el Aeropuerto de Badajoz, que atraviesa el "mejor periodo" de su historia en términos de tráfico de pasajeros.

Durante el primer semestre de 2026 la infraestructura ha registrado 57.318 pasajeros, un 17,6 por ciento más que en el mismo periodo del año anterior, superando por primera vez la barrera de los 57.000 viajeros en los seis primeros meses del año.

Además, junio se ha convertido en el mejor mes de junio desde que existen registros, con 10.462 pasajeros, y consolida una tendencia de "crecimiento sostenido" y la confianza de los usuarios en las conexiones aéreas de Extremadura.

Estos datos ponen de manifiesto la "creciente demanda" del transporte aéreo en la región y refuerzan la importancia de garantizar la continuidad de las rutas de Obligación de Servicio Público con Madrid y Barcelona, que son "fundamentales" para la conectividad, el desarrollo económico y la proyección de Extremadura.

Ante ello, la Junta de Extremadura ha destacado en nota de prensa que para consolidar este incremento es fundamental contar con un "mayor compromiso inversor" por parte del Gobierno de España, así como avanzar en la "flexibilización" de los horarios operativos del Aeropuerto de Badajoz.

"Ambas medidas resultan esenciales para garantizar la sostenibilidad de las rutas, facilitar nuevas conexiones comerciales y adaptar la infraestructura al crecimiento sostenido de la demanda aérea en Extremadura", ha recalcado.