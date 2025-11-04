La Junta dice que las críticas de Abascal acerca de la política de pactos parten de su "ignorancia" sobre Extremadura

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, informa en rueda de prensa de los asuntos abordados en la reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha considerado que las críticas del presidente de Vox, Santiago Abascal, sobre la política de pactos del Ejecutivo regional, parten de su "absoluto desconocimiento" y de su "absoluta ignorancia" sobre la realidad de la comunidad.

Manzano, a preguntas de los medios sobre las afirmaciones de Abascal, quien este lunes dijo que la presidenta de la Junta, María Guardiola, "quiere pactar con todos menos con Vox", ha señalado que le gustaría aprovechase sus visitas a Extremadura para que se informarse "un poco más" de cómo es la región y cómo ha sido el proceso que han seguido las cuentas autonómicas.

De este modo, ha insistido en que los diputados autonómicos de dicho partido deberían haberle trasladado los documentos que demuestran que Guardiola convocó al Grupo Parlamentario de Vox a una reunión a la que sus miembros no asisten.

"Entonces, es que quizás el señor Abascal no se ha enterado todavía de esto, que lo primero que hace la presidenta es llamar a este grupo para que se siente junto al resto de grupos que representan a los extremeños y podamos hablar de los presupuestos. Y en esa reunión, como ustedes bien saben, ni siquiera el grupo parlamentario se sienta", ha señalado.

Con posterioridad, ha señalado, sí se desarrolla otra reunión en la que los parlamentarios de Vox quedaron en que iban a mandar unas propuestas que, antes de hacérselas llegar a la Junta, adelantan a la prensa y que, en opinión de Manzano, desconocen "por completo la situación actual" de Extremadura y "se desvinculan de la norma principal que todo gobierno necesita para realmente materializar sus políticas, que es el presupuesto".

Elena Manzano ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios este martes en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que y sobre los últimos sondeos electorales publicados, que indican que el resultado de las elecciones podría ser similar al actual y necesitar el apoyo de Vox, ha dicho que "lo que vale es la palabra de los extremeños manifestada el día 21 de diciembre en las urnas".

"Es la que desde un primer momento estamos deseando escuchar ante lo que ha sucedido. Es la que desde un primer momento ha pretendido escuchar siempre la presidenta ante el bloqueo de los presupuestos y con ese dato, si me lo permiten, es con el que nos quedamos, con conseguir ese día una confianza mayoritaria de los extremeños porque se vean respaldados por la acción de gobierno durante estos dos años y medio", ha subrayado.

(Más información en Europa Press)