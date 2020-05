La Junta de Extremadura aprobará un decreto para levantar la suspensión de los plazos administrativos

MÉRIDA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura aprobará este viernes, en la reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno, un decreto para levantar la suspensión de los plazos administrativos determinada por la crisis del Covid-19 y con el objetivo de poder "reactivar la economía regional".

La consejera de Igualdad y portavoz de la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, ha informado de que la región trabaja en dicho decreto con la intención de impulsar la economía y que un "instrumento vertebrador" para ello es el levantamiento de la suspensión de los plazos administrativos.

Dicho decreto todavía está siendo elaborado por los distintos departamentos de la Junta, pilotados por la Vicepresidencia Primera y Consejería de Hacienda y Administración Pública, y estará en disposición de ser aprobado este próximo viernes, según ha adelantado en rueda de prensa.

En su intervención, Gil Rosiña ha expuesto que este decreto no es un decreto ley sino que es uno "de los muchos" en los que trabaja la administración regional, por lo que no deberá ser enviado a los grupos parlamentarios al no ser legislación de urgencia.

"Seguimos con una pandemia activa, seguimos trabajando y redoblando esfuerzos desde el ámbito sanitario y sociosanitario para seguir haciendo frente a esta crisis, para seguir cumpliendo con los que nos dicen los expertos y aprobado por el Gobierno de España para la fase en la que nos encontramos, pero tenemos que seguir también e iniciar y empezar a dar los pasos que nos permitan reactivar la agenda económica de nuestra región", ha aseverado.

Por otra parte, y preguntada por el servicio telefónico de información puesto en marcha por la Junta para resolver las dudas que surjan con el inicio de la Fase 1 de la desescalada, Gil Rosiña ha destacado que se ha gestionado "de la mejor manera" y con la "mejor de las intenciones", además de indicar que no habido "colapso" sino "pequeñas dificultades técnicas".