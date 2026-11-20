María Jesús Fernández, madre de acogida, y el vicepresidente de la Junta de Extremadura, Óscar Fernández Calle, en una rueda de prensa en el Día de la Infancia - EUROPA PRESS

CÁCERES 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de la Junta de Extremadura quiere impulsar el acogimiento familiar con el objetivo de que 20 niños de entre 0 y 6 años, que actualmente se encuentran en recursos residenciales, "puedan crecer en un hogar, rodeados de cariño, estabilidad y seguridad".

El vicepresidente y consejero, Óscar Fernández Calle, ha hablado este viernes de esta iniciativa coincidiendo con el Día Mundial de la Infancia, que se celebra este 20 de noviembre, y ha subrayado que "crecer en familia debe ser prioritario", porque "no hay nada como que un niño pueda crecer en una familia".

"Unos niños que tienen derecho a crecer en un hogar, a crecer con cariño, a crecer seguros y desgraciadamente no todos nuestros niños pueden hacerlo. Y precisamente hoy es una jornada en la que queremos poner el foco ahí; en la que queremos poner el foco en los niños que, por diversas circunstancias, por avatares de la vida no pueden tener un hogar, no pueden tener la calidez, el cariño de un hogar y la seguridad que da un hogar", ha resaltado.

Fernández ha destacado en una rueda de prensa en Cáceres que, aunque los menores reciben "una atención excelente" por parte de los profesionales de los centros y de los recursos de la Junta, el objetivo es seguir avanzando para que aquellos que lo necesitan puedan encontrar un hogar de acogida.

En este sentido, ha agradecido el trabajo de todos los profesionales que atienden, cuidan y acompañan a estos niños, así como la dedicación de las familias acogedoras, como el caso de María Jesús Fernández, madre de acogida que ha acompañado al consejero en la rueda de prensa ofrecida.

"Necesitamos más familias como la de María Jesús", ha señalado Óscar Fernández, apelando a la colaboración de los extremeños para dar a conocer el acogimiento familiar y animar a quienes puedan estar dispuestos a dar ese paso a informarse sobre el programa. La Junta acompañará a las familias durante el proceso, ofreciéndoles formación, apoyo y seguimiento.

Durante la presentación, María Jesús Fernández, madre de acogida desde hace un año, ha compartido su experiencia y ha explicado cómo comenzó su proceso, desde la solicitud de información y la formación hasta la incorporación de una menor a su familia.

Ha destacado el acompañamiento recibido por parte de los profesionales de la Consejería y de Mensajeros de la Paz, así como la satisfacción de ver cómo el niño "se adapta, se siente seguro y encuentra su lugar en el hogar".

COMPROMISO Y ESTABILIDAD

María Jesús ha animado a otras familias, tanto con hijos como sin ellos, y también a personas que quieran acoger de manera individual, a conocer esta alternativa. Ha explicado que el acogimiento requiere una decisión meditada, compromiso y estabilidad, pero que supone una experiencia "profundamente enriquecedora", especialmente al comprobar cómo los niños recuperan la confianza y comienzan a sentirse en casa.

El acogimiento familiar permite que los menores puedan desarrollarse en un entorno familiar mientras se trabaja en la situación que ha motivado su separación de la familia de origen. Existen distintas modalidades, como el acogimiento de urgencia, temporal y permanente o de larga duración, en función de las circunstancias y necesidades de cada niño.

La Consejería de Familia ha incidido en que no es necesario contar con una situación económica extraordinaria ni con una vivienda de grandes dimensiones para acoger, sino que lo fundamental es disponer de estabilidad y ofrecer un entorno adecuado, afecto, compromiso y capacidad para atender las necesidades del menor. Cada familia pasa por un proceso de valoración y formación para determinar su idoneidad.