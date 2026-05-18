La Junta de Extremadura cree que la ley electoral no benefició a Moreno ni Guardiola pese al resultado "abrumador"

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, en declaraciones a los medios en Mérida - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno de la Junta de Extremadura, Interior y Emergencias, Abel Bautista, ha destacado el "grandísimo" resultado obtenido por el 'popular' Juanma Moreno en las elecciones andaluzas de este pasado domingo, aunque entiende que la ley electoral no le ha beneficiado, como tampoco lo hizo en los últimos comicios autonómicos con María Guardiola.

Así, tras reconocer que "evidentemente la expectativa o la intención por la que trabaja cualquier partido es por una mayoría absoluta", ha incidido en que Moreno ha obtenido en Andalucía un "abrumador" resultado, al igual que Guardiola, máxime en una comunidad autónoma donde "hay una historia y hay una base sociológica", y donde por tanto "cobra mucha importancia que el resultado obtenido sea a dos escaños de la mayoría absoluta".

"Hay una confianza mayoritaria en Juanma Moreno y desde el PP de Extremadura sin duda alguna lo celebramos", remarca Bautista, quien al mismo tiempo subraya que el resultado del PP en las elecciones de Andalucía "pone en valor" el obtenido por María Guardiola en los comicios de Extremadura, toda vez que la jefa del Ejecutivo regional "va a estar en el top 3 de confianza de los ciudadanos".

"Quizás ese 43,2 por ciento (de votos obtenido por Guardiola en las elecciones en Extremadura) no se supo o no se le dio la importancia que merecía en aquel momento", ha argumentado Abel Bautista, quien ha reiterado, como ya vaticinó en ocasiones anteriores, que María Guardiola "va a ser de las tres presidentas más votadas de toda España". "Nosotros lo pusimos en valor en su día, pero creo que con el paso del tiempo cobra muchísimo más valor", ahonda.

En esta línea, a preguntas de los medios antes de comparecer este lunes a petición propia en la Comisión de Presidencia de la Asamblea, ha añadido que la ley electoral, en todo caso, no ha beneficiado a su juicio ni a Moreno ni a Guardiola, algo de lo que reconoce "da rabia".

"Han ocurrido determinadas cuestiones en Andalucía que comparadas con Extremadura da cierta rabia y lo digo claramente. Vox en Andalucía ha sacado un 0,35 por ciento más y ha sumado un escaño más. Yo lo comparo con Extremadura donde sacamos un 4,35% más y sumamos un escaño más", ha señalado como ejemplo de la "dificultad" y "lo diabólico" de la Ley D'Hont.

Al respecto, ha añadido que Adelante Andalucía "en términos similares de crecimiento que al obtenido por María Guardiola en Extremadura, ha sumado seis escaños y, sin embargo, María Guardiola sumó un escaño más".

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