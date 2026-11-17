La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha criticado la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) que aprobará este martes el Consejo de Ministros "en plena campaña electoral" y sin "haber escuchado a la patronal".

Así, ha considerado que esta decisión es un "ejemplo más de ese yo invito y tú pagas" al que tiene acostumbrado, ha dicho, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando toma decisiones.

"¿Aquí han escuchado a la patronal?. ¿Se ha sentado con aquellas personas que van a hacer efectivo, con carácter principal, este desembolso?", se ha preguntado Manzano, quien además ha insistido en que un "gobierno en funciones" condiciona con esta decisión el presupuesto de muchas empresas.

"Responsabilidad y rigor, lo que está en juego es el presupuesto con el que cuentan muchas empresas, y lo mínimo es que esta medida tan importante, esta medida tan esencial se adopte debatiendo, analizándola en un consenso de acuerdo con la patronal", ha asegurado.

La portavoz de Ejecutivo regional ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, en la rueda de prensa tras la celebración de la reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura.

También, y sobre la aprobación de la subida del sueldo de los empleados públicos, Elena Manzano ha subrayado que es un tema que "tampoco es nuevo" aunque se haga "alusión a ello como si fuera un logro aprobado en Consejo de Ministros en el día de hoy".

En este sentido ha puesto en valor que Extremadura ha "hecho los deberes" y que esta subida salarial está consignada en los presupuestos de 2027 por importe de 164 millones.

"Por supuesto, se va a aplicar en tiempo y forma, porque así se ha hecho también en todas las anualidades, incluidas en las que había prórroga presupuestaria", ha dicho.

Al respecto ha asegurado que se cuenta con los mecanismos para afrontar ese pago y que el trámite que hay que llevar a cabo es la aprobación en Consejo de Gobierno. "Lo importante está, que es el dinero con consignación presupuestaria, y se van a beneficiar de esta subida los empleados públicos de nuestra región", ha aseverado.

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