La Junta de Extremadura desactiva el Platercaex, pero mantiene las evacuaciones y la situación 1 del Inuncaex

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en funciones, Abel Bautista, preside el CECOP celebrado este domingo, 8 de febrero - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha desactivado el Plan Territorial de Protección Civil de la comunidad (Platercaex), aunque mantiene la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la región (Inuncaex) así como las evacuaciones ya vigentes.

Así lo han dado a conocer las autoridades extremeñas, tras la celebración de una séptima reunión del CECOP en la mañana de este domingo, 8 de febrero, en la cual se ha decidido que decaiga el desalojo voluntario de las pedanías pacenses de Gévora, Sagrajas y Novelda.

De este modo, se mantienen las evacuaciones en Burguillos del Cerro; en las viviendas unifamiliares del camino de Rincón de Caya, las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa, en Badajoz; la urbanización La Isleta, en Coria, y las casas aisladas de Mengabril y Medellín.

"Se irán tomando medidas de retorno en base a la evolución de la situación, teniendo como prioridad la vuelta a las casas de los vecinos evacuados, pero anteponiendo siempre la seguridad de los mismos", ha señalado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social en funciones, Abel Bautista, en un mensaje publicado en redes sociales, recogido por Europa Press.

También ha sido acordado el retorno de los vulnerables que están en la residencia Hernando de Soto de Jerez de los Caballeros, localidad pacense donde ha sido desmontado el dispositivo de Cruz Roja Extremadura.

En esa misma línea ha sido disuelta la Comisión Técnica de Valoración constituida con respecto a Burguillos del Cerro, a la par que se ha confirmado que este próximo lunes, 9 de febrero, habrá clases en "toda Extremadura".

No obstante, se detallarán las rutas afectadas tanto a las 19,00 horas de este domingo, como a las 7,00 horas del lunes con la información actualizada.