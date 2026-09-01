La Junta de Extremadura destina 10 millones de euros en ayudas para los afectados por los incendios de las Hurdes

María Guardiola, junto a sus consejeros, en el Consejo de Gobierno celebrado en Vegas de Coria, para aprobar ayudas destinadas a los afectados por el incendio de Pinofranqueado. - JUNTA DE EXTREMADURA

VEGAS DE CORIA (CÁCERES), 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado un decreto ley que incluye ayudas para paliar los efectos del incendio de las Hurdes destinadas a agricultores, ganaderos y apicultores, así como también para el sector del turismo y para los vecinos que han visto dañadas sus viviendas, con una inversión total prevista de algo más de diez millones de euros.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha dado cuenta de estas y otras medidas contempladas en el decreto ley, que entrará en vigor en cuanto se publique en el Diario Oficial de Extremadura, pero que tendrá que ser convalidado en el parlamento regional.

Entre ellas se encuentra la reforma de la Ley Agraria extremeña y actuaciones de prevención para evitar futuros incendios, todo ello dirigido a la recuperación de las zonas afectadas, al que se suma un conjunto de actuaciones e inversiones específicas que van a servir también "para paliar y para prevenir daños de futuros incendios".

El Ejecutivo regional ha aprobado este decreto ley en la sesión celebrada este martes en Vegas de Coria una de los núcleos urbanos afectada por este incendio que arrasó más de 3.700 hectáreas y obligó a evacuar a casi un millar de personas de una decena de alquerías.

Según ha explicado, el decreto ley incluye también medidas tributarias para aliviar la carga de los afectados y la modificación de la Ley Agraria de Extremadura, que permitirá "seguir avanzando en la prevención, facilitando una mejor gestión de nuestros montes y favoreciendo la actividad en zonas especialmente sensibles", ha señalado Guardiola.

Así, en el ámbito agrario la cuantía de las ayudas es de 3.000 euros por hectárea de cultivo permanente afectado, mientras que los ganaderos percibirán una cuantía de 700 euros por cada unidad de ganado mayor pérdida, y en el caso de la apicultura, la compensación será de 100 euros por colmena perdida.

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