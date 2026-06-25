La Junta de Extremadura estrena una herramienta de IA que tramita en 5 minutos expedientes que requerían tres semanas

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, y el de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, presentan la Plataforma de Hiperautomatización e IA. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura acaba de dar un importante paso en su objetivo de reducir los tiempos de respuesta al ciudadano con la puesta en marcha de la nueva Plataforma de Hiperautomatización e Inteligencia Artificial, que permite el desarrollo de herramientas que simplifican los procedimientos ahorrando hasta un 95% el tiempo de tramitación de expedientes.

Este es el caso de Patrimonia, el agente del área de Patrimonio Cultural, capaz de reducir a menos de 5 minutos trámites que hasta ahora requerían semanas de trabajo para los técnicos de la consejería Cultura y de espera para los administrados.

Esta nueva herramienta es un caso práctico planteado este jueves en la presentación de la nueva plataforma, que es una solución en la nube contratada por valor de 8 millones de euros con una duración inicial de tres años, prorrogable hasta cinco, que permitirá "ordenar información, detectar retrasos, clasificar documentación, preparar borradores, realizar comprobaciones repetitivas, generar avisos y facilitar que los sistemas se comuniquen entre sí".

Así lo ha indicado el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría, acompañado por el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, junto a responsables y técnicos de ambos departamentos, en la que asimismo se ha dado cuenta de los avances en la simplificación administrativa en los tres últimos años.

Un proceso que además tendrá continuidad con la futura Ley de Simplificación Inteligente de Extremadura, que ya cuenta con un borrador que se presentará a la sociedad para iniciar un proceso de escucha que el Ejecutivo regional quiere tener finalizado antes de que concluya 2026, para posteriormente iniciar su tramitación parlamentaria y aprobación a lo largo de la presente legislatura.

Una ley que establezca que la Administración "debe pedir una sola vez los datos, que debe consultar por sí misma toda la información que ya está disponible, que debe utilizar lenguaje claro, que debe reducir documentos, que debe medir tiempos y cargas y que debe usar declaraciones responsables o comunicaciones cuando la normativa y el riesgo lo permitan", ha avanzado Santamaría.

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