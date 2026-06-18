La Junta de Extremadura ha iniciado obras de climatización en 74 centros educativos y otros 130 se sumarán este año

Un operario instala un split de aire acondicionado en un aula.E - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha defendido el impulso que está dando el Ejecutivo regional a la climatización de las aulas para afrontar las altas temperaturas especialmente en las últimas semanas del curso, que está permitiendo la ejecución de actuaciones en 74 centros así como se espera que otros 130 se acojan a la convocatoria de subvenciones de este año.

"El gobierno de María Guardiola ha sido el primero en poner medidas para afrontar las altas temperaturas en las aulas", ha sentenciado la consejera, ante una pregunta en el Pleno de la Asamblea de este jueves de la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández, quien ha reprochado que este final de curso nuevamente la respuesta ante las altas temperaturas en las aulas haya sido acortar la jornada lectiva en aquellas zonas de la región donde se han activado avisos meteorológicos.

En su intervención, Valencia ha subrayado que por primera vez se ha creado dentro de la Consejería de Educación una Dirección General de Centros e Infraestructuras Educativas, un reflejo de la importancia que el Ejecutivo regional da a unos espacios que estaban "olvidados" por el anterior gobierno socialista.

Asimismo, ha recordado que el proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2026, actualmente en tramitación parlamentaria, contempla 83 millones de euros para obras en los centros educativos, y 30 millones para obras de eficiencia energética para los institutos de Educación Secundaria para el autoconsumo eléctrico.

En este sentido, y tras señalar que es una "vergüenza" la situación en la que están muchos centros de la región, tras visitar cinco de ellos en el tiempo que lleva en el cargo, por la "dejadez" de los distintos gobierno del PSOE durante 30 años de mandato en Extremadura, ha subrayado que "climatizar las aulas no es poner ventiladores ni esplits", sino que es "invertir en infraestructuras educativas, porque lo que pasa muchas veces es que no hay ni capacidad eléctrica" para enchufar estos aparatos.

Además, ha reprochado a los socialistas las palabras de su anterior secretario general cuando dijo que "hay que aprender a convivir con el cambio climático y con las altas temperaturas", porque el gobierno actual ha venido "a trabajar, a poner soluciones y a que la eficiencia energética y la climatización de nuestros centros educativos sea una realidad".

Y así será, ha sentenciado, porque gracias a las subvenciones de la Junta para que los ayuntamientos, que son los titulares de los centros educativos, ejecuten obras de mejora de la climatización, "ya tenemos a 74 centros que están empezando a climatizarse y en la convocatoria de este año más de 130 centros".

"La climatización en las aulas será una realidad y estamos trabajando muy intensamente para ello", ha remarcado.

INCUMPLIMIENTO DE LA LEY

Por su parte, la diputada de Unidas por Extremadura Nerea Fernández, ha justificado la pregunta realizada a la consejera señalando que en algunas zonas de la región este final de curso "no van a acabar las clases a su hora de finalización porque van a tener que cerrar antes para poder mandar a los niños y a las niñas a sus casas porque es imposible estar en los centros".

Asimismo, ha criticado que se incumple "sistemáticamente" la Ley 4/2019, de 18 de febrero, de mejora de la eficiencia energética y las condiciones térmicas y ambientales de los centros educativos extremeños por parte de los sucesivos gobiernos desde su aprobación, y en este punto ha señalado que el PP está en el gobierno desde 2023 y desde entonces no han hecho "nada, y seguramente no harán nada" para cumplir con una norma que ya tiene siete años.

"No hay que ser un as, señorías, para saber que a finales y al principio de los cursos escolares hace muchísimo calor y tenemos unas altas temperaturas que son inviables para la educación y para que nuestros profesores, nuestros alumnos y todas las personas que trabajan en los centros puedan estar en las aulas", ha subrayado.

Asimismo, se ha preguntado cuántos "golpes de calor" van a tener que producirse en los centros para que "espabilen y hagan su trabajo", al tiempo que ha señalado que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales estipula que no se puede trabajar a más de 27 grados.

En este punto, ha sugerido a los diputados realizar un ejercicio de empatía apagando en el parlamento el aire acondicionado "para que ustedes espabilen a la hora de climatizar las aulas", para añadir que finalmente se verá si el gobierno de María Guardiola ejecuta antes "chiringuitos" como el Instituto de Mestizaje.