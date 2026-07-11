La Junta de Extremadura invierte 8,6 millones de euros en mejorar la empleabilidad de 729 desempleados en el mundo rural

Archivo - Participante en el Programa Colaborativo Rural Ateneo impulsado por la Junta de Extremadura. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha puesto en marcha 74 proyectos del Programa Colaborativo Rural Ateneo para mejorar la empleabilidad de 729 personas desempleadas en 96 municipios de menos de 5.000 habitantes, con una inversión de 8,6 millones de euros.

Estas son las cifras con las que la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, a través del Servicio Extremeño Público de Empleo (Sexpe), impulsa una nueva edición del programa Ateneo, una de las principales iniciativas de formación y empleo promovidas por la Junta para mejorar la empleabilidad de las personas desempleadas y contribuir al desarrollo económico y social del medio rural extremeño.

Dentro de este programa, y desde el pasado 1 de julio, un total de 729 personas desempleadas participan en un itinerario que combina orientación, tutorización, intermediación y formación en alternancia con el empleo a través de 74 proyectos que se desarrollan en 96 municipios de Extremadura. Los proyectos están promovidos por ayuntamientos de localidades de menos de 5.000 habitantes, que actúan como entidades promotoras del programa, según ha especificado la Junta de Extremadura en un comunicado.

El Ejecutivo autonómico destina los 8,6 millones al desarrollo de la Línea I del programa, cofinanciada por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) en el marco del Programa FSE+ Extremadura 2021-2027, lo que permite desarrollar actuaciones dirigidas a mejorar la empleabilidad y favorecer la inclusión laboral en el medio rural.

La Línea I del programa constituye el primer paso de un itinerario diseñado para facilitar la incorporación de las personas desempleadas al mercado laboral. Dentro de esta línea, las personas participantes reciben formación mientras desarrollan un trabajo remunerado de utilidad pública en sus municipios, adquiriendo experiencia profesional y competencias adaptadas a las necesidades del tejido productivo extremeño.

La oferta formativa de esta edición abarca varias especialidades vinculadas a sectores estratégicos, como la atención sociosanitaria, la agricultura, la jardinería, la construcción, la cocina, la administración, el mantenimiento de espacios públicos, el turismo o los servicios a la comunidad. Se trata de perfiles que responden tanto a las necesidades de las empresas como a las oportunidades de desarrollo del medio rural.

INCORPORACIÓN AL MERCADO LABORAL

El gobierno regional ha explicado que los participantes que superen la Línea I con evaluación positiva podrán continuar su itinerario en la Línea II, mediante la cual el Sexpe también concederá subvenciones a empresas privadas para financiar íntegramente durante seis meses el coste de sus contrataciones, con el objetivo de favorecer así su incorporación al mercado laboral.

En cuanto a los resultados del programa, la Junta ha resaltado que, en la convocatoria anterior, el 96% de las personas participantes completó el itinerario formativo y más de la mitad de quienes obtuvieron evaluación positiva se encontraba trabajando seis meses después de finalizar la Línea I, siguiendo la evaluación elaborada por el Sexpe.

"Más allá de estos datos de inserción, el programa ha demostrado ser una herramienta eficaz para incrementar la empleabilidad de las personas desempleadas, reforzar sus competencias profesionales y personales y abrir nuevas oportunidades de continuidad formativa, especialmente entre quienes presentan menores niveles de cualificación", ha destacado la Junta.