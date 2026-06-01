La Junta de Extremadura licita un programa de liderazgo dirigido a mujeres empresarias por 41.800 euros

Imagen de una mujer delante de un ordenador. - UNSPLASH

MÉRIDA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital, ha publicado la licitación para contratar el diseño y desarrollo de un programa formativo orientado a impulsar el liderazgo, la capacitación y el crecimiento profesional de mujeres emprendedoras y empresarias en Extremadura y en el área transfronteriza.

El presupuesto base de licitación asciende a 41.840 euros, sin impuestos, y el plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el 8 de junio de 2026, a las 23,59 horas. La documentación puede consultarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público, según ha indicado el Ejecutivo Autonómico en un comunicado.

Esta contratación se enmarca en el proyecto Red PAE Transfronteriza, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027. El objetivo de esta iniciativa es reforzar los servicios de apoyo al emprendimiento y a la empresa en el espacio Euroace, con especial atención a la mejora de la competitividad de pymes y micropymes.

El contrato contempla la puesta en marcha de un programa dirigido a favorecer el crecimiento empresarial de mujeres emprendedoras y empresarias, mediante acciones formativas, espacios de intercambio de experiencias y actividades orientadas a la creación de redes profesionales.

La empresa adjudicataria será responsable del diseño del programa y de sus contenidos, la coordinación y ejecución de las jornadas, así como de impartir las acciones formativas, captar participantes, difundir la actividad, realizar el seguimiento de la participación, evaluar los resultados y elaborar la documentación justificativa necesaria.

El programa incluirá cinco jornadas formativas presenciales en distintas localidades de Extremadura. Cada sesión tendrá una duración aproximada de tres horas y estará dirigida a 50 participantes.

Las jornadas incorporarán ponencias de referencia, presentación de casos de éxito de empresas lideradas por mujeres, mesas redondas bajo el enfoque 'Experiencias que inspiran', actividades de 'networking' y espacios de encuentro destinados a favorecer la creación de contactos profesionales y alianzas estratégicas.

Entre las temáticas previstas figuran la dirección y el liderazgo empresarial, los negocios en el área transfronteriza, la innovación y el emprendimiento en sectores estratégicos, la mejora competitiva, la transformación digital, el marketing y la comunicación, la financiación, la sostenibilidad y las técnicas de venta.

Con esta licitación, la Junta de Extremadura busca avanzar en el desarrollo de actuaciones destinadas a "reforzar el liderazgo femenino" en el ámbito empresarial, "impulsar redes de colaboración y generar nuevos espacios de aprendizaje e intercambio entre mujeres emprendedoras y empresarias", expone en el comunicado.

Además, el Ejecutivo autonómico cree que la iniciativa contribuirá a fortalecer el tejido empresarial extremeño y a mejorar las oportunidades de crecimiento de proyectos liderados por mujeres, en un contexto de cooperación transfronteriza y apoyo a la competitividad de las pequeñas empresas.