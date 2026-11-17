Presentación de la campaña del 25 de la Junta de Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

BADAJOZ, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La campaña institucional de la Junta de Extremadura con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres el próximo 25 de noviembre pone el foco en la interseccionalidad para visibilizar que "la violencia muta y adopta distintas formas", ya sea el control, el aislamiento, la dependencia económica o las barreras adicionales que encuentran las mujeres con discapacidad.

A través de cuatro mujeres que visibilizan estas circunstancias que pueden agravar la violencia de género, la campaña busca transmitir un mensaje de apoyo, confianza y esperanza. "Queremos llegar a todas las mujeres que puedan estar sufriendo alguna forma de violencia, pero también queremos llegar a la sociedad en su conjunto, porque combatir la violencia de género es una responsabilidad colectiva".

Así lo ha señalado la secretaria general de Igualdad y Conciliación, Ara Sánchez Vera, en la presentación de esta campaña institucional del 25 de noviembre este martes en la Casa de la Mujer y del Menor en Badajoz, donde ha señalado que la violencia de género "ha alcanzado niveles inadmisibles" y que "acabar con ella debe ser el objetivo prioritario de cualquier administración, sin excepción".

Al respecto, ha detallado que en España desde 2003 han fallecido o han sido asesinadas 1.386 mujeres por parte de sus parejas o exparejas, y que son 45 en lo que va de año, una de ellas en la comunidad extremeña; tras lo que ha defendido que la sensibilización, la prevención, la reparación del daño y la recuperación integral de las víctimas "deben impregnar cada política pública, cada institución y cada rincón de nuestra sociedad".

Por ello, la campaña de este año de la Junta para conmemorar el 25N gira en torno al lema 'Una respuesta para todas'.

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