La Junta de Extremadura prevé un aumento del PIB del 1,88% para 2026 y de un 1,31% en 2027

La consejera de Hacienda y portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, presenta el proyecto de Ley de Presupuestos para 2026, a 29 de mayo de 2026, en Mérida (Badajoz). - ASAMBLEAEX.ES

MÉRIDA 29 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura prevé un crecimiento económico del 1,88% para 2026, lo que supone una ralentización frente al 2,60% que ha registrado la región en 2025.

Además, el Ejecutivo autonómico ha adelantado que, para 2027, espera un aumento del PIB del 1,31%, y del 1,19% en 2028.

En cuanto al empleo, el gobierno de María Guardiola prevé que aumente un 1,56% en 2026; un 1,19% en 2027; y un 1,07% en 2028. En 2025, la ocupación en Extremadura se incrementó un 2,20%.

Estas cifras se recogen en el proyecto de Presupuestos de Extremadura para 2026 que ha presentado este viernes la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, en rueda de prensa en la Asamblea de Extremadura, donde el proyecto se ha registrado para iniciar su tramitación parlamentaria.

En su intervención, Manzano ha resaltado que las previsiones de la Junta son "prudentes" frente a las que realizan otros organismos, como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que anticipa un crecimiento de la economía extremeña del 2,00% para 2026, aunque están en línea con la que estima BBVA Resarch del 1,80%.

La consejera de Hacienda ha explicado que este crecimiento económico se basa en la expansión del mercado laboral de Extremadura, región en la que "nunca ha habido tantas personas trabajando". De hecho, según el documento presentado por la Junta, el número de ocupados ha superados los 430.000 personas en el primer trimestre de 2026, unos 21.400 más, y que representan en conjunto una tasa de ocupación del 47,30%.

A renglón seguido, ha resaltado la importante variación de la ocupación entre las mujeres, con 5.000 más en 2025 frente a 2024, así como de jóvenes ocupados, con un crecimiento de 2.300 personas.

"Seguimos creciendo, seguimos generando oportunidades para que esos jóvenes no se tengan que marchar, para que encuentren un futuro en Extremadura, para que puedan quedarse y puedan formar sus familias aquí. Y lo hacemos gastando inversión, lo hacemos desarrollando nuestro tejido industrial y nuestro tejido económico, y lo hacemos llamando al mercado y diciendo que este es el mejor lugar para invertir", ha defendido la también portavoz de la Junta de Extremadura.

Como consecuencia de esa generación de empleo, Extremadura también está ganando "muchos más contribuyentes" que aportan al sistema y permiten alcanzar el presupuesto "más elevado de la historia" de la región, hasta los 8.853,9 millones de euros, 755,6 millones de euros más que los créditos iniciales del año 2025.

Manzano ha sostenido que gran parte de este presupuesto para 2026, unos 6.000 millones de euros, se va a destinar a políticas de carácter social, actuaciones económicas y desarrollo industrial. "El dinero de los extremeños destinado a lo importante", ha defendido la consejera.

ACTUALIZACIÓN DE LAS ENTREGAS A CUENTA

Preguntada en rueda de prensa por las entregas a cuenta por parte del Gobierno Central, Manzano ha recordado que, desde el pasado otoño, su departamento ha remitido varias cartas al Ministerio de Hacienda para que se realicen los pagos prometidos.

En concreto, la Junta de Extremadura reclama al Ministerio de Hacienda la actualización de las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica para 2026 con arreglo a lo comunicado en el Comité de Política Fiscal y Financiera de noviembre de 2025, cantidad que ascendía a 4.481,93 millones de euros, 373,49 millones de euros mensuales.

Esta cifra fue modificada, según la Junta, un mes más tarde, en diciembre de 2025, cuando se determinó que la cantidad era de 344,54 millones de euros al mes, es decir, 28,95 millones de euros mensuales menos que lo previamente comunicado.

Este viernes, Manzano ha explicado que los presupuestos extremeños se han basado en las entregas a cuenta comunicadas en noviembre de 2025, y pese a las nuevas cifras aprobadas al mes siguiente.

"Nosotros no resistimos, seguimos reivindicando que sean las comunicadas oficialmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera", ha agregado, señalando que son "muchos millones" los que se dejan de percibir por esta cuestión y que representa una "presión" para la tesorería de Extremadura.

A continuación, se ha comprometido a que, en caso de no actualizarse las entregas a cuenta y que la Junta tenga que incurrir en operaciones de endeudamiento a corto plazo como consecuencia de ello, se exigirá el pago de los intereses en los que se incurra por dichos préstamos. "Vamos a exigirlo todo", ha recalcado.

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Manzano también se ha defendido de las críticas que hizo ayer la oposición, tanto el PSOE como Unidas por Extremadura, respecto a la capacidad del gobierno autonómico de ejecutar al completo los presupuestos.

Para la consejera, estas críticas del PSOE parten "por desgracia" de su propia experiencia tras haber gobernado la región con unos equipos "que no eran capaces de llevar a cabo esa ejecución presupuestaria en los términos que todos merecíamos".

"Estoy convencida de que nuestro gobierno cuenta con los mejores equipos. Ya se está ejecutando un presupuesto que atienda a muchas de las medidas aquí consignada y que ahora, cuando se abra este nuevo presupuesto, lo que hacemos es compensar el gasto ya realizado. Nosotros no hemos parado de trabajar", ha comentado, en referencia a los meses que el gobierno regional ha estado en funciones por la falta de acuerdo entre PP y Vox.