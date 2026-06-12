La Junta de Extremadura publica el listado definitivo de admitidos para el turno de traslados de personal laboral

MÉRIDA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura ha publicado este viernes, 12 de junio, la resolución de la Dirección General de Función Pública con la lista definitiva de personas aspirantes para el turno de traslados de personal laboral.

Para este turno de traslados se han presentado un total de 1.106 solicitudes de las que 701 han sido admitidas, 158 estaban duplicadas, ha habido 5 renuncias, 7 desistimientos y 235 han sido excluidas, según informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

Así, el listado definitivo de admitidos y excluidos de este procedimiento para la provisión de puestos de trabajo vacantes de personal laboral de la Junta de Extremadura, por el procedimiento de turno de traslado, podrá consultarse en el portal del Empleo de la Junta.

En concreto, para el Grupo I, Titulado Superior en Psicología, hay 4 solicitudes; para el grupo II, de titulados/grado medio ATS/DUE, Fisioterapia, Terapeuta ocupacional, Trabajo Social, Educador y bombero forestal coordinador, hay 156, y para el Grupo III de Especialista de oficio/Mecánica, encargado, mecánico supervisor, capataz, controlador pecuario, jefe de grupo de conservación, práctico topógrafo y Técnico de educación infantil hay 48 solicitudes.

Por otra parte, para el Grupo IV hay 199 solicitudes, correspondientes a monitor de dinamización juvenil, bombero forestal conductor, oficial de primera/agrícola; oficial de primera/conductor; oficial de primera /mantenimiento, encargado de almacén, socorrista, mecánico/inspector, cocinero, auxiliar de enfermería y auxiliar de biblioteca, vigilante de museos, archivos y bibliotecas, oficial de conservación de carreteras, monitor ocupacional, ATE cuidador, operador demanda respuesta, oficial de segunda/conductor y oficial de segunda mantenimiento, mientras que para el Grupo V, peón especializado/agrícola, peón especializado/general, ordenanza, vigilante, camarero limpiador y ayudante de cocina hay 294 solicitudes.