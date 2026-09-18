La Junta firma con PIDE, CSIF, ANPE y UGT el "mejor acuerdo posible" para los salarios y las condiciones de los docentes

La consejera de Educación, Sandra Valencia, con representantes de PIDE, CSIF, ANPE y UGT, tras firmar el acuedo de mejoras retributivas y laborales de los docentes.- EUROPA PRESS

MÉRIDA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura y las organizaciones sindicales PIDE, CSIF, ANPE y UGT han suscrito este viernes, tras dos años de negociaciones, el acuerdo por el que se fija en 210 euros mensuales brutos la mejora salarial de los docentes hasta el año 2030, fecha en la que se irán poniendo en marcha hasta 37 medidas para mejorar las condiciones laborales del colectivo.

Ambas partes, administración y representación de los trabajadores, han coincidido en definir este Plan Horizonte + como un "acuerdo de mínimos", compuesto por medidas que serán abordadas en mesa sectorial, y que finalmente no ha contado con el apoyo unánime de los sindicatos representados en la mesa sectorial, tras la decisión a última hora de CCOO de poner fin a la unidad sindical con la que han venido desarrollando todo el proceso de negociación.

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, ha subrayado que el Plan Horizonte + es un acuerdo con el que "gana el profesorado y gana la educación extremeña", y en este sentido ha agradecido a las entidades firmantes su adhesión a un pacto que recoge "compromisos concretos estables y sostenibles", con "garantía presupuestaria y vocación de permanencia".

"Agradecemos expresamente su responsabilidad, sus aportaciones y su voluntad de anteponer sus intereses a las mejoras reales del profesorado", ha señalado, para añadir que CCOO, cuya decisión respeta pero no comparte, se ha movido por "intereses sindicales y electorales alejados de los beneficios objetivos que este acuerdo propone a los docentes". En este sentido, ha defendido que "nunca antes una administración se había comprometido a tanto".

MEJORA SALARIAL EN CUATRO AÑOS

En concreto, en cuanto a la mejora salarial, el plan contempla un aumento progresivo en cuatro años para el cuerpo docente, que percibirá 210 euros brutos al mes, 2.940 euros al año, si bien hay que aclarar que en esa cantidad ya se incluyen los 80 euros mensuales que el profesorado viene percibiendo desde el 1 de enero del 2026.

La progresión de los pagos serán 40 euros en el año 2027 y 30 euros los años 2028, 2029 y 2030, lo cual supondrá un montante de 65 millones de euros para las arcas autonómicas.

Por su parte, el responsable del sector de enseñanza de UGT, Juan Manuel Jiménez, que ha actuado en esta ocasión como portavoz de las cuatro organizaciones sindicales que han suscrito el plan, ha remarcado que es "el mejor acuerdo que se podía firmar en la actual coyuntura", en tanto que implica una revisión salarial que es "pionera a nivel nacional", al incorporar una comisión de seguimiento del cumplimiento de todos los acuerdos.

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