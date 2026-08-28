La Junta mantiene su previsión de trasladar el centro de Los Pinos al Palacio de Congresos de Badajoz a inicios de 2027

Archivo - Traslado provisional del Centro de Salud Los Pinos al Palacio de Congresos de Badajoz - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

BADAJOZ, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Salud y Atención a la Dependencia, Sara García Espada, cree que el traslado del Centro de Salud Zona Centro 'Los Pinos' al Palacio de Congresos podría estar para inicios de 2027, aunque se ha mostrado prudente con la fecha de finalización de la obra.

García Espada ha visitado este viernes la obra en Badajoz, que va a suponer el traslado provisional del centro de salud al vecino Palacio de Congresos, antes de que la estructura sanitaria se emplace definitivamente en el Hospital Provincial de la capital pacense, una operación prevista para 2029.

La consejera ha recordado que el Palacio de Congresos de Badajoz ya tuvo un uso sanitario durante la pandemia de Covid-19 y que, tras analizar durante un año donde podría situarse provisionalmente el centro de salud que da servicio a la zona centro y al barrio de Pardaleras de Badajoz, este espacio era "el único posible" por metros, por accesibilidad y por estar dentro de la zona básica de salud que presta asistencia sanitaria a unos 19.500 usuarios.

"Así es que lo que antes eran nueve años de grietas sin soluciones, hoy, escuchando a los profesionales, tenemos una obra en marcha que, al inicio de 2027, calculamos que podrá ya prestar asistencia sanitaria en esta nueva ubicación", ha trasladado García Espada.

La consejera ha especificado que la ejecución de la obra ya ha alcanzado el 50% y que, por tanto, las previsiones se mantienen, de manera que sería a principios de 2027 cuando se podrá trasladar la prestación de la asistencia sanitaria a esta nueva ubicación. temporal.

También ha resaltado que la nueva ubicación contará con 26 consultas y espacios para prestar asistencia sanitaria, pero que esta actividad "no interrumpirá" la programación de ocio y cultura del Palacio de Congresos. Al respecto, ha señalado que el palacio tendrá dos entradas diferentes: una para el propio palacio y otra para el centro de salud.

Además, una vez el centro de salud se traslade al Hospital Provincial, la intención de la Junta es que el espacio quede "en las mismas condiciones" previas a la obra, salvo por algún panelaje que quedará para su uso posterior.

En cuanto al proyecto en el Hospital Provincial, García Espada ha explicado que prosigue su recorrido y que los técnicos ya están revisando el expediente de licitación pública. Así, la Junta mantiene, por el momento, su previsión de que el traslado definitivo se haga en 2029.

"El Hospital Provincial es un edificio protegido y puede surgir cualquier tema que haga que se dilaten los plazos administrativos. Por parte de la Junta de Extremadura está todo en marcha para cumplir plazos. Al igual que aquí se están cumpliendo, la previsión es que allí se cumplan, pero no estamos exentos de que pueda surgir cualquier asunto", ha señalado García Espada.

OBRAS DE CONSOLIDACIÓN EN LA SEDE ACTUAL

Por su parte, el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, ha señalado que el centro actual "no cumple" las condiciones de seguridad ni para los trabajadores ni para los usuarios, de manera que se ha mostrado "contento" e "ilusionado" con las obras para el traslado del centro al Palacio de Congresos, pero también con el proyecto definitivo al Hospital Provincial.

En este sentido, Gragera ha recordado que este verano el consistorio pacense ha aprobado definitivamente el estudio de detalle para el centro definitivo de Los Pinos y que el siguiente paso será el inicio de los trámites para la licitación y la obra con el objetivo de que el traslado se efectúe en 2029.

Preguntado por los medios de comunicación sobre otro posible uso de la actual centro de Los Pinos, Gragera ha explicado que, en principio, lo que se necesita es realizar obras de consolidación una vez quede vacío

"Ya hablaremos cuando terminemos y hagamos el traslado definitivo y ya concertaremos y haremos los trabajos necesarios para consolidarlo y para que no haya un riesgo estructural y para que, una vez que eso se consiga y se garantice, se puede dotar a la ciudad de un nuevo recurso público", ha explicado.

En cuanto al edificio municipal, ha recordado que se trata de un espacio cedido a la Junta de Extremadura para la prestación de servicios y que, igualmente una vez se abandone, se realizarán las obras estructurales necesarias para "ponerlo otra vez a servicio de los ciudadanos".

Por último la directora médica del centro de salud Zona Centro 'Los Pinos', Margarita Moreno, ha trasladado el agradecimiento por el traslado de centro, puesto que tanto los profesionales como los usuarios están "realmente asustados" ante la situación que experimenta la sede actual, que "vibra por completo" y con grietas que son "cada vez más grandes".