La Junta mantiene la situación operativa 1 de los planes Inuncaex y Platercaex para toda Extremadura

MÉRIDA, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha anunciado que se mantiene la situación operativa 1 del Plan Territorial de Protección Civil de la comunidad autónoma (Platercaex) en toda la región, esto es, el plan director para la gestión de todas las emergencias autonómicas.

También que mantiene activada la situación operativa 1 del Plan Especial de Protección Civil ante el Riesgo de Inundaciones para la Comunidad Autónoma (Inuncaex) para toda Extremadura, con base en los desembalses y las previsiones hidrológicas y meteorológicas que se esperan para las próximas horas ante la llegada de la borrasca Marta.

Así se ha decidido en la reunión del CECOP celebrada en la mañana de este sábado, la cual ha estado presidida por el consejero de Presidencia en funciones, Abel Bautista, y contado con la participación de los alcaldes de los municipios de Badajoz, Coria, Jerez de los Caballeros, Madrigalejo, Moraleja, Montijo, Medellín, Barbaño y Burguillos del Cerro, señala la Junta en nota de prensa.

En dicha reunión se ha decidido mantener las evacuaciones ya vigentes en Burguillos del Cerro; viviendas unifamiliares en el camino de Rincón de Caya, las casas aisladas de Gévora y Valdebótoa, en Badajoz; la urbanización La Isleta, en Coria, y en las casas aisladas de Mengabril y Medellín.

Con relación a la urbanización La Isleta, la Guardia Civil de Cáceres informa que está llevando a cabo un control de accesos a la misma con el objetivo de permitir a los vecinos la recogida de enseres y efectos personales necesarios ante las fuertes lluvias que se están registrando en el norte de la provincia.

Esta actuación, que afecta a unas 50 viviendas, permite el acceso de una sola persona por vivienda, entre las 10,00 y las 13,30 horas, agregan esas mismas fuentes.

Por su parte, a las poblaciones pacenses de Valuengo y La Bazana, que ya regresaron a sus domicilios este pasado viernes, se les ha recordado que "con toda probabilidad" podrían tener que volver a ser desalojados durante la tarde o la noche de este sábado, ante las previsiones meteorológicas ofrecidas por la Agencia Estatal de Meteorología.

Asimismo, se ha autorizado un preaviso de evacuación para la pedanía de Balboa, próxima a Badajoz, por lo que sus ciudadanos deberán permanecer atentos.

"Se establece el preaviso de posible evacuación de la pedanía de Balboa. No hay que alarmarse. Es normal hasta que se determine. El nivel que puede alcanzar Limonetes y Guadiana", ha manifestado el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, en un mensaje publicado en sus redes sociales, recogido por Europa Press, en el que también ha pedido "tranquilidad".

En materia de infraestructuras, el puente de la Autonomía permanece cerrado en la capital pacense, dado el incremento del caudal del río Guadiana.

RECOMENDACIONES ANTE EL TEMPORAL

Al calor de la llegada de la borrasca Marta a Extremadura a las 6 horas de la mañana de este sábado, las autoridades han anunciado que permanecen activadas todas las alertas meteorológicas por lluvias, nieve y viento en la comunidad autónoma.

Por su parte, la dirección del Plan Inuncaex ha instado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales y a seguir las recomendaciones de las autoridades para garantizar su seguridad.

En concreto, ha pedido circular por las carreteras "con la máxima precaución posible", prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra, y no viajar si no es estrictamente necesario; no atravesar carreteras ni badenes inundados, y no estacionar en cauces secos, ni en las orillas de los ríos y arroyos. En las casas se aconseja mantener limpios sumideros, desagües, canalones y sistemas de evacuación de agua.

Por el momento, asegura la Administración extremeña, los medios y recursos de la Junta, así como aquellos dependientes de otras administraciones, continúan trabajando para minimizar la incidencia de esta emergencia en la población, sus bienes y el medio ambiente.