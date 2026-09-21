La Junta muestra a los sindicatos su voluntad de avanzar hacia la equiparación salarial de los empleados públicos

La consejera de Hacienda, Elena Manzano, en una imagen de archivo. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha reiterado que la equiparación salarial de los empleados públicos es un objetivo que comparte el Ejecutivo regional, por lo que ha emplazado a los sindicatos, con quienes ha mantenido este lunes una "primera toma de contacto", a "seguir hablando y avanzando" hacia este fin "con propuestas en mesa sectorial".

Así lo recoge la Junta de Extremadura en una nota de prensa tras la reunión mantenida este lunes con los sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación de la Junta de Extremadura --CSIF, UGT y CC.OO--, con el objetivo de "seguir avanzando en medidas que mejoren las condiciones de los empleados públicos".

Manzano ha explicado que el diálogo y la negociación con los sindicatos ha sido "permanente" y ha expuesto que durante estos tres años de gobierno se han conseguido "grandes acuerdos", entre los que ha citado el abono de todas las subidas salariales acordadas, así como el incremento salarial del 2% de 2020 que dejó sin pagar el anterior gobierno socialista, siendo los empleados públicos extremeños los únicos del país que no lo recibieron, que han supuesto "400 millones de euros en mejoras salariales".

En este sentido, la consejera ha subrayado que de cara a 2027 está prevista una subida salarial del 5%, algo que va a suponer más de 164 millones de euros y a los que también hay que sumar los 8 millones del tercer pago del 2% de 2020.

Asimismo, además de las medidas retributivas, Manzano ha indicado que se han actualizado decretos que llevaban 18 años sin hacerlo como el de indemnizaciones, con el que el pago del gasto por kilometraje ha pasado de 0,22 euros por kilómetro a 0,26 euros por kilómetro; o el decreto de teletrabajo que permite poder pedir esta medida "durante todo el año y facilita la conciliación de la vida familiar y laboral", ha explicado.

La de este lunes ha sido una reunión de "primera toma de contacto" en la que se han puesto "cifras encima de la mesa" de acuerdo al presupuesto con el que cuenta la Comunidad Autónoma, señalan desde la administración regional.

VOLUNTAD DE LLEGAR A ACUERDOS

En este sentido, la consejera, que ha estado acompañada en la reunión por el director general de Función Pública, Hugo Curiel, ha remarcado que "la negociación continúa" y que el gobierno regional sigue con su "voluntad de llegar a acuerdos como lo ha hecho hasta ahora".

"Desde que este gobierno llegó, empezamos a corregir diferencias salariales que venían de años atrás. La situación actual de desventaja salarial en la región es consecuencia de la desidia de años del gobierno anterior. El actual Ejecutivo está dedicando grandes esfuerzos presupuestarios a corregir agravios históricos que los empleados públicos extremeños llevaban arrastrando durante mucho tiempo", ha aseverado.

Además, Manzano ha pedido la unión de los sindicatos para reclamar al Estado una financiación justa para Extremadura que proporcione más recursos para nuestra región.

"Extremadura es una comunidad autónoma que merece más recursos para poder garantizar unos servicios públicos de calidad", ha señalado, para abundar en la unión para reclamar este objetivo. Con el nuevo sistema de financiación autonómica, ha reiterado, Extremadura "recibe 0 euros de 21.000 millones de euros".

"Necesitamos financiación para conseguir los recursos que tanto necesitamos y para que de una vez por todas se haga justicia con los empleados públicos de nuestra región", ha concluido.