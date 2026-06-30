La Junta no valora las declaraciones de Abascal y destaca que el acuerdo PP y Vox "se está cumpliendo" en Extremadura

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ofrece una rueda de prensa - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha asegurado que el Ejecutivo regional no tiene tiempo de valorar las declaraciones pronunciadas este pasado fin de semana por el presidente de Vox, Santiago Abascal, y ha valorado que el acuerdo de gobernabilidad "se está cumpliendo" en la región.

"Nosotros no tenemos tiempo para realizar valoraciones de ese tipo. Lo que tenemos muy claro es que ese acuerdo se está cumpliendo en Extremadura porque es beneficioso para los ciudadanos extremeños y porque responde claramente a lo que pidieron los ciudadanos extremeños en las urnas. Y con ese respeto y con esa responsabilidad trabajamos cada día", ha asegurado Manzano.

Cabe destacar que Santiago Abascal advirtió este pasado sábado al PP de que Vox volverá a romper los gobiernos autonómicos si les ponen "zancadillas o trampas".

Así, y a preguntas de los medios en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la portavoz del gobierno autonómico ha subrayado que la Junta tiene "muy claro" lo que dijeron los extremeños en las urnas en diciembre, con un apoyo de más del 43 por ciento para el PP.

"En diciembre lo que dijo Extremadura, con ese más del 43,2 por ciento de los votos, es que quieren que la presidenta María Guardiola lidere el crecimiento económico de nuestra región, garantice la prestación de los servicios públicos de calidad en Extremadura y se dedique precisamente a eso, que es lo que ocupa prácticamente la totalidad del tiempo de todos los miembros de este Consejo de Gobierno, que es la aprobación de un presupuesto que dentro de muy poquito va a entrar en vigor, que es que sigamos destinando todos esos recursos a lo importante", ha recalcado.