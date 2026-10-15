La Junta ofrece cerca de 55 millones para la homologación de los funcionarios, que sindicatos ven "insuficientes"

El director general de Función Pública de la Junta de Extremadura, Hugo Curiel, atiende a los medios de información - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Función Pública, Hugo Curiel, ha avanzado que la Junta de Extremadura ha ofrecido cerca de 55 millones de euros para la homologación salarial de los empleados públicos de la Administración General, una cantidad que los sindicatos han considerado "insuficiente".

Junta y sindicatos han celebrado este jueves una reunión de la Mesa Sectorial de Administración General para tratar la homologación salarial y, tras ella, las partes se ha emplazado a nuevos encuentros para seguir negociando en este sentido.

A su término, el director general ha valorado el inicio de la negociación y ha subrayado que la administración autonómica ha puesto sobre la mesa una cantidad "cercana a los 55 millones de euros" para trabajar de cara a la equiparación salarial de los empleados.

"53 millones, más una parte que va a ir destinada a la equiparación de las categorías del Sepad con el SES, a razón de unos 13.157.000 euros al año durante cuatro anualidades 27, 28, 29 y 30", ha señalado Curiel en declaraciones a los medios.

Por su parte, representantes de los sindicatos con presencia en la mesa --CSIF, UGT, CCOO, USO y SGTEx-- han coincidido en señalar que la cantidad es "insuficiente" y que la intención es conseguir que la subidad salarial sea efectiva desde enero de 2027, aunque el acuerdo final se alcanzara con posterioridad a esa fecha.

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