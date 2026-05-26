La Junta otorga 44,8 millones a Mérida en los PGEx de 2026 y Osuna pide su intermediación para tener una sede de la DGT

Reunión del Consejo de Capitalidad de Mérida - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta aportará 44,8 millones a Mérida en los Presupuestos Generales de Extremadura de 2026, una cantidad que ha sido valorada por el alcalde de la capital extremeña, Antonio Rodríguez Osuna, quien a su vez ha pedido la intermediación del Ejecutivo regional con el nacional para poder contar con una sede de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Estas inversiones se han dado a conocer este martes tras la celebración de la reunión del Consejo de Capitalidad de Mérida, presidida por la presidenta de la Junta, María Guardiola, en distintas comparecencias públicas realizadas por el vicepresidente y consejero de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno, Interior y Emergencias, Abel Bautista, y el primer edil emeritense.

Tanto Bautista como Rodríguez Osuna han destacado en dichas comparecencias el clima "cordial" y "propositivo" con el que se ha desarrollado este encuentro, en el que se ha evidenciado un aumento de 5,3 millones respecto a la inversión contemplada en los anteriores presupuestos para 2026 y que fueron retirados al no contar con los apoyos necesarios para su aprobación.

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