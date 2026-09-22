La Junta pide a los sindicatos que se "centren en lo importante" para mejorar las condiciones de los empleados públicos

La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha pedido a los sindicatos que "alejen el foco" del "ruido" y se "centren en lo importante" de cara a mejorar las condiciones de los empleados públicos.

Cabe destacar que la Junta mantuvo este pasado lunes con los sindicatos con representación en la Mesa General de Negociación --CSIF, UGT y CCOO-- una reunión para avanzar en medidas que mejoren las condiciones de dichos trabajadores, entre las que se encuentra su equiparación salarial.

"Yo desde aquí sí que les quiero pedir que se centren en lo importante, que es en mejorar las condiciones laborales profesionales de los empleados públicos. Que se preocupen más de lo que les lleva a ese trabajo diario y a ese esfuerzo diario, que son sin duda los empleados públicos, y alejen el foco de ese ruido que muchas veces proviene de esas campañas y de esas elecciones a las que se van a enfrentar dentro de muy poco", ha asegurado.

Al respecto, Manzano ha reiterado que "diálogo hay, ha habido y habrá, siempre", con los sindicatos, con quienes se han alcanzado "importantes acuerdos" en la legislatura pasada y se ha mostrado convencida de que "sucederá lo mismo a día de hoy".

Así, ha recordado que, hasta el momento, se han abonado 400 millones de euros en subidas salariales, se ha reconocido y abonado "gran parte" de la deuda que no fue pagada en el año 2020 y se ha avanzado en la convocatorias de plazas y en la estabilización.

Además, ha insistido en que la Junta tiene ya comprometido "gran parte" del presupuesto del 2027 en subidas y en mejoras salariales. "Ya saben que el año pasado aceptamos esa subida pactada a nivel central y esa subida de un 4,5 más 0,5 que, probablemente se cumpla con esa subida del PIB, va a materializarse en que nuestra comunidad autónoma ya en 2027 tenemos que pagar en subidas salariales, que lo sepan los extremeños, 164 millones de euros", ha subrayado.

De este modo, aunque ha reconocido que "queda mucho por hacer" en el ámbito de Administración General tras "décadas de inacción del gobierno socialista", ha puesto en valor la "escucha" y el "diálogo permanente" de la Junta con una propuesta "encima de la mesa" respecto a la cual confía que los agentes sociales la "valoren adecuadamente".

Elena Manzano ha realizado estas declaraciones en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno y a preguntas de los medios por la reunión celebrada este lunes entre Junta y sindicatos.

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