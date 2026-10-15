La Junta plantea una subida salarial de más de 14 millones de euros anuales para los trabajadores de SES

Archivo - Encarna Solís en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha planteado una subida salarial para los aproximadamente 20.000 trabajadores del Servicio Extremeño de Salud (SES) de más de 14 millones de euros anuales.

"Son 14 millones de euros anuales, además, de forma adicional, se irán sumando durante cuatro años, que viene a dar una totalidad de más de 58 millones de euros acumulados", ha destacado la directora gerente del SES, Encarna Solís.

Solís se ha pronunciado de esta forma tras la celebración este jueves de la Mesa Sectorial de Sanidad y ha explicado que la subida será para todos los profesionales del SES.

Por ello, ha remarcado que, con esta oferta de la administración autonómica, se abre a la mesa, de la que también forman parte los sindicatos, de cara a trabajar en cómo hacer esta distribución.

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