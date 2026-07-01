La Junta recaba informes técnicos para iniciar el expediente de declaración como BIC a la Cruz de Cáceres

El consejero de Cultura de la Junta de Extremadura, Laureano León, atiende a los medios en Cáceres - EUROPA PRESS

CÁCERES 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura está recabando los informes previos para iniciar el proceso de declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) a la Cruz de Cáceres, situada en la plaza de América. Así, se han pedido informes técnicos a dos historiadores, ya que el inicio del expediente será de oficio por parte del Ejecutivo regional y se busca con ello tener unas bases sobre los valores urbanísticos y patrimoniales de la Cruz que sustenten la propuesta.

Así lo ha adelantado el consejero de Cultura de la Junta de Extremadura, Laureano León, que ha avanzado que se ha iniciado un procedimiento para la declaración de la Cruz como Bien de Interés Cultural (BIC), con el objetivo de proteger el monumento cacereño que ahora ha sido incluido en el catálogo de símbolos franquistas y debe ser retirado, según una resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

"Se siguen cumpliendo los trámites para la misma y si los trámites aconsejan e informan de que es susceptible de ser declarada BIC, pues nosotros estaremos encantados con que se declare", ha apuntado León, que ha añadido que "se sigue con los trámites del expediente para la declaración de Bien de Interés Cultural a la Cruz de los Caídos y eso es un proceso que no es fácil y que tampoco es rápido".

Al ser preguntado por la admisión a trámite del recurso interpuesto por Vox ante la Audiencia Nacional en defensa de la Cruz, León ha señalado que "cualquier ciudadano o colectivo está en su derecho de presentar un recurso y nosotros no tenemos nada que decir al respecto".

En declaraciones a los medios este miércoles en Cáceres después de participar en la presentación de un campeonato de baloncesto 3x3, ha recordado que la Junta de Extremadura ha presentado un recurso de reposición contra la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, "un acto administrativo del Gobierno de España que creemos que conculca los derechos de la Cruz de los Caídos y estamos en contra de su derribo", ha dicho.

"Creemos que la Cruz no tiene un significado ideológico, la Cruz no incumple ninguna ley y por lo tanto contra ese acto del gobierno de España lo hemos recurrido", ha subrayado León que ha añadido que si se desestima el recurso administrativo se recurrirá a la vía judicial y se presentará el contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional.

EL AYUNTAMIENTO TAMBIÉN ACUDIRÁ A LA JUSTICIA

Por su parte, el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos, ha indicado que también el ayuntamiento está a la espera de la resolución del recurso administrativo presentado ante la Secretaría de Estado de Memoria Democrática para evitar el derribo de la Cruz.

Mateos ha insistido en que el consistorio cacereño agotará la vía administrativa antes de judicializar el asunto. "Estamos a la espera de que por parte del Ministerio se nos resuelva el recurso que presentamos y si se resuelve de forma desfavorable o si se desestima por silencio administrativo, acudiremos también a la vía judicial", ha recalcado.

"Yo creo que es una cuestión (la retirada de la Cruz) que no está en el sentir de la sociedad cacereña, que la sociedad cacereña no ve ahí ningún tipo de vestigio franquista y que es una cortina de humo del Partido Socialista, que quiere tapar sus vergüenzas y desviar la atención y atacar en este caso al Partido Popular de Extremadura y al Partido Popular de Cáceres", ha subrayado.

Así, ha insistido en que el Gobierno local "va a pelear con uñas y dientes" para que la Cruz de los Caídos "se mantenga donde está" porque, según ha defendido Mateos, "es un símbolo para la ciudad de Cáceres". "No es un símbolo franquista, sino que es un símbolo de los cacereños, que ya se resignificó en su día y que la inmensa mayoría de los cacereños no vemos ahí ningún vestigio, sino todo lo contrario, además de un referente urbano de nuestra ciudad y que como tal lo vamos a defender", ha resaltado.

Respecto a la presentación del recurso de Vox ante la Audiencia Nacional y su admisión a trámite, Mateos ha dicho que "es una buena noticia, cumple las formalidades del recurso y por lo tanto habrá que ver ahora si la Audiencia entra en el fondo".