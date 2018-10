La Junta recomienda extremar la precaución ante el "brusco" cambio de temperaturas por la ola de calor en Extremadura

Publicado 31/07/2018 13:27:08 CET

MÉRIDA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura recomienda a los ciudadanos extremar las precauciones ante el "brusco" cambio de temperaturas previsto en los próximos días, con la llegada de una ola de calor a la región.

De este modo, el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura, ante la inminente ola de calor, establecerá "medidas de coordinación con todos los medios y recursos incorporados en el sistema integral de gestión de emergencias del 112 de Extremadura" para "prevenir y aconsejar" a la población con el fin de "que se minimicen los efectos de las altas temperaturas".

Así lo ha destacado ante los medios de comunicación este martes, 31 de julio, el director del Centro de Urgencias y Emergencias 112, Juan Carlos González Rojo, en una rueda de prensa, en la cual ha estado acompañado por la directora general de Emergencias y Protección Civil de la Junta, Nieves Villar.

CAMBIO DE TEMPERATURA "BASTANTE BRUSCO"

Asimismo, Juan Carlos González ha comentado que el cambio de temperaturas va a ser "bastante brusco", ya que, en los siguientes días, las temperaturas mínimas también "van a estar entorno a los 21 y 22 grados", con lo cual, según la evolución de los siguientes días "se darán distintas recomendaciones" sobre todo en aquellas situaciones en las que se tengan que realizar esfuerzos físicos como en actividades que se realicen en el campo, campamentos que se estén realizando en verano, y sobretodo se prestará especial atención "a las personas mayores y menores".

A su vez, ha explicado que durante esta semana llegará a Extremadura "la primera situación de nivel naranja por fenómeno meteorológico adverso" pues se podrán apreciar las temperaturas más altas "en todo lo que va de periodo estival".

De este modo, ha comentado que los niveles de temperaturas "a medio plazo pueden variar" pero que "el pico más alto estará durante el 2 y 3 de agosto, ya que "se llegará a las 42,8 y 42,4 grados de máxima" mientras que las mínimas "pueden llegar hasta los 25 ó 25,3 grados entre esos dos días".

Por otro lado, el 112 también activará a todos los servicios para "hacer un seguimiento especial de alerta" a "todos los servicios" desde el salvamento de extinción de incendio, bomberos de la Diputación, Cruz Roja, centros de salud e incluso a la Guardia Civil o Policía Local y Nacional.

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN

En su intervención, Nieves Villar, ha declarado que una de las "consecuencias" de las altas temperaturas es "el golpe de calor" un efecto que "puede ser prevenible", por ello se "instan a la gente a que tomen medidas de precaución para evitarlos".

De esta manera ha comentado que es importante "no estar demasiadas horas expuestos al sol en las horas mas punteras", ha recomendado "no tener una exposición directa al sol", así como mantener una buena hidratación, tomar bebidas "ligeramente azucaradas" y "no abusar de bebidas alcohólicas".

Además, también ha dicho que desde la Dirección General de Emergencias y Protección Civil quieren "hacer llegar un mensaje a la población para que tengan un especial cuidado con los incendios forestales, con la prevención del medio ambiente y con el cumplimiento riguroso de lo que dice el Plan Infoex".

De la misma forma, ha explicado que son "conscientes" de las consecuencias que tiene las altas temperaturas sobre niños, ancianos, sobre la población desfavorecida o sobre las personas que viven solas, por ello, quieren "mandar un mensaje de especial vigilancia y protección a estos colectivos", al igual que "a personas con patologías crónicas" para que "tengan una mayor precaución" y así "evitar consecuencias sobre la salud".

Por otra parte, ha destacado que la población debe tener "especial precaución" con los cigarrillos, la quema de rastrojos, la cual que esta totalmente prohibida excepto en zonas de regadío, y deben "intentar evitar actividades que tengan maquinaria eléctrica" o que "suponga un riesgo para el medioambiente".

Por ello, la gente tiene que "tomar medidas de precaución", pues "desde principios de verano" en el nivel máximo por alerta de incendios está activado y "se debe realizar un cumplimiento extremo de lo que dice la norma en la región".

Finalmente, ha explicado que "tienen en marcha campañas de concienciación de la población", por un parte se están realizando avisos en las piscinas de la región, en las cuales, se están "mandando los mensajes preventivos y educativos a niños y a mayores que están haciendo uso de las actividades".

Mientras que por otro lado, hay otra campaña de "divulgación a través de material escrito por todas las poblaciones con consejos estivales, de protección y de prevención".