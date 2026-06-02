La Junta reivindicará este jueves el "legado compartido" de Extremadura y América con un acto institucional en Medellín

Cartel del acto institucional 'Extremadura, corazón del mestizaje' - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura celebrará este jueves, 4 de junio, a las 22,00 horas, un acto institucional en el municipio de Medellín para rendir homenaje al "legado compartido" entre Extremadura y América.

Este acto, que se desarrollará en la tierra natal de Hernán Cortés, se enmarca en la estrategia 'Extremestiza' y tiene como lema 'Extremadura, corazón del mestizaje'.

El evento es un reconocimiento al mestizaje que "sigue enriqueciendo y proyectando la cultura y el patrimonio histórico" de España y América, y que tuvo su origen en el encuentro que propiciaron hombres y mujeres procedentes de Extremadura hace más de cinco siglos.

Se trata, por tanto, de un "homenaje al origen de la fusión entre dos mundos que hoy configuran una identidad común a ambas orillas del Atlántico", ha señalado la Junta en nota de prensa.

El acto contará con la asistencia y colaboración del artista Nacho Cano, creador del musical 'Malinche', y la participación de la orquesta del Centro Superior Internacional de Música de Extremadura (Csimex) y el coro de la Fundación Música y Artes Escénicas de Cáceres (Femae), que interpretarán una selección de piezas sinfónicas adaptadas del musical.

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, intervendrá en este evento que reivindica el "papel de Extremadura en la historia universal" y el "potencial de la cultura mestiza".

Cabe señalar que la Junta de Extremadura continúa desarrollando actividades como esta, dentro de la estrategia 'Extremestiza', para "recuperar y visibilizar la huella Extremadura en América y los lazos surgidos desde entonces".