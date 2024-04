La Junta remarca que no puede cambiar las oposiciones educativas y Unidas no descarta acciones jurídicas del profesorado

MÉRIDA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Educación, Mercedes Vaquera, ha insistido en que su departamento no puede modificar la convocatoria de oposiciones en Secundaria como piden interinos y Unidas por Extremadura, ya que si lo hiciera se generaría una "inseguridad jurídica incalculable".

Este argumento se contiene en parte en el informe que, tal y como ha remarcado Vaquera, solicitó que elaboran los servicios de su consejería "para el conocimiento y la mejor toma de decisiones", y que según ha dicho --en respuesta este jueves a una pregunta sobre la cuestión formulada por Unidas por Extremadura en el pleno de la Asamblea-- ya tienen en su poder "todos" los sindicatos de la Mesa Negociadora de Educación.

En este sentido, y tras apuntar que dicho informe también se encuentra a disposición de cualquier miembro de la Asamblea, la consejera ha defendido que hay que mantener la convocatoria tal y como está establecida, así como que además el actual Gobierno regional "lo único" a lo que se ha limitado es a "poner fin" a un proceso que había sido "pactado, cerrado y negociado" por el anterior Ejecutivo autonómico del PSOE con los sindicatos.

"Dejen de crear debates ficticios porque nosotros lo único que queremos es velar por el interés de casi 16.000 opositores que se juegan su futuro el 22 de junio", ha pedido a la oposición la consejera, quien ha argumentado la imposibilidad de atender las demandas de parte del profesorado en esta cuestión.

"Buscábamos una sola posibilidad de atender su demanda, pero no ha podido ser", ha explicado, porque "lo primero que pedían era primar a los extremeños sobre el resto de los interinos que se presentaban" cuando --añade-- "los españoles son iguales ante la ley" como dice la Constitución.

También, según ha apuntado, profesores pidieron que se paralizase el proceso y que se establece con las mismas condiciones que las oposiciones de la Administración General, cuando "no es posible hacerlo" porque "ambas se rigen por normativas distintas".

"No se puede modificar la convocatoria de las oposiciones porque la inseguridad jurídica a la que caeríamos sería incalculable", ha concluido la consejera de Educación.

UNIDAS NO DESCARTA ACCIONES JURÍDICAS DEL PROFESORADO

Por su parte, la portavoz de Unidas por Extremadura en la Asamblea, Irene de Miguel, ha tachado de "bochornosa y lamentable" la imagen ofrecida por la Junta en este asunto de las oposiciones, ya que la presidenta, María Guardiola, defendió que "había un informe jurídico" y la consejera que éste era "técnico-jurídico".

Así, además de considerar que el Gobierno regional "va a generar inseguridad e incertidumbre a toda la lista completa de interinos", ha advertido de que "además se enfrentan a posibles acciones jurídicas por parte del profesorado que se siente perjudicado".

"Sigan así, hablando de la amnistía y Cataluña cuando la primera en crear desigualdad entre comunidades y perjudicar a los interinos extremeños son ustedes", ha espetado a la Junta la portavoz de Unidas por Extremadura, quien ha reprochado a la consejera de Educación que "se están acostumbrando a mentir" en el Gobierno autonómico.

"Este Gobierno no es el Gobierno zagüan que decía Guardiola sino el búnquer que no escucha al pueblo", ha apuntado De Miguel, quien ha insistido en que "la descoordinación autonómica en las oposiciones está generando una terrible injusticia y desigualdad con las personas que están en las listas extremeñas" pero la Junta "no intenta minimizar el daño de un efecto llamada" ni ser "transparentes".

"Se inventan que existe un informe jurídico para no hacer nada", ha dicho De Miguel, quien ha añadido que la Junta "va a perjudicar a miles de interinos extremeños que están en las listas ordinarias, que llevan años recorriéndose los pueblos de Extremadura, impidiendo tener un proyecto de vida a medio plazo por falta de incertidumbre".