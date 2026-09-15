Junta y sindicatos abrirán "dentro de muy poco" la negociación para "corregir agravios" en Administración General

1117060.1.260.149.20260915123755 La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha avanzado que el Ejecutivo autonómico y sindicatos abrirán "dentro de muy poco" la negociación para "corregir agravios" en Administración General.

"Vamos a trabajar para que ese sector, en concreto Administración General, pueda recibir el trato que se merece, hacerlo de su mano --con los sindicatos-- y corregir esa situación que, lamentablemente, tienen porque durante años no se ha prestado la atención debida", ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Cabe destacar que este pasado lunes la presidenta de la Junta, María Guardiola, y la propia Manzano mantuvieron diferentes encuentros en la sede de la Presidencia con sindicatos como UGT, CCOO, CSIF y USO.

Los sindicatos UGT, CCOO y CSIF presentaron la pasada semana un calendario de movilizaciones para reclamar la equiparación salarial de los empleados públicos de Administración General y del Servicio Extremeño de Salud (SES) y anunciaron que, si no prosperan las negociaciones sobre este asunto, tienen previsto convocar el 11 de noviembre una huelga general para todos los trabajadores del ámbito de gestión de la Junta.

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