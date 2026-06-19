Junta y sindicatos educativos volverán a reunirse a mediados de julio para trabajar en mejoras salariales y laborales

La consejera de Educación y Formación Profesional, Sandra Valencia, atiende a los medios antes de participar en el Pleno del Observatorio de la Convivencia Escolar - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura tiene previsto volver a reunirse "seguramente" a mediados del próximo mes de julio con los sindicatos educativos para avanzar en mejoras salariales y laborales para los docentes, con el objetivo de alcanzar un acuerdo "antes de que empiece el nuevo curso".

"Nuestra idea es llegar al acuerdo antes de que empiece el nuevo curso y sobre todo por el bien de nuestros docentes. Trabajamos por y para ellos y de la mano de ellos. Y por supuesto para eso tenemos que contar también con los sindicatos", ha espetado la consejera de Educación, Sandra Valencia Ramos, quien ha defendido la importancia de trabajar para que los docentes extremeños tengan unas condiciones "dignas", no solamente a nivel económico.

A preguntas de los medios antes de participar este viernes en Mérida en el Pleno del Observatorio de la Convivencia Escolar, la consejera se ha referido así a la reunión "productiva" mantenida la pasada tarde con sindicatos educativos, y donde la Junta puso sobre la mesa la situación al respecto de la homologación salarial y de mejoras laborales de los docentes, así como la línea de trabajo para alcanzar un acuerdo al respecto con los sindicatos.

(((Más información en Europa Press)))