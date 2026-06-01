Junta y sindicatos negociarán la subida salarial de los empleados públicos y otras medidas en cinco mesas de trabajo

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, tras la Mesa General de Negociación de la Junta de Extremadura. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura y los sindicatos CSIF, UGT y CCOO han alcanzado un acuerdo en la Mesa General de Negociación para abordar la mejora de las condiciones laborales de los más de 55.000 empleados públicos con los que cuenta la administración regional en cinco grupos de trabajo distribuidos por áreas en las que se abordarán las retribuciones, las condiciones laborales, el empleo público, la conciliación y los servicios sociales.

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, que ha presidido la Mesa General de Negociación, ha manifestado su "satisfacción" por los "grandes logros" que se han acordado con los representantes sindicales, que esperan por su parte que esta nueva forma de negociación suponga un "punto de inflexión" para que los empleados públicos de Extremadura "dejen el vagón de cola en las condiciones laborales, sociales y económicas en las que están sumidos", ha indicado por su parte el presidente de CSIF Extremadura, Benito Román.

En este sentido, reclaman no solo la equiparación salarial entre los tres grandes ámbitos de la Junta, como son el educativo, el sanitario y la Administración General, sino con la media de los empleados públicos del país.

Asimismo, tal y como ha manifestado la consejera, también se ha acordado, "por fin", la aprobación de un reglamento de funcionamiento de la propia Mesa General que, entre otras cuestiones, regula su composición, los asuntos que deben tratarse de manera específica en la misma, o la periodicidad de la misma, que pasa de una reunión a un mínimo de dos al año.

"Satisfacción máxima", ha espetado Manzano al término de la reunión de la que salen estos "grandes grupos de trabajo", en los que se van a desarrollar distintas materias, desde la retribución hasta "ver cómo puede evolucionar mejor su carrera profesional, las condiciones laborales, el empleo público o los servicios sociales", ha remarcado la consejera, quien ha subrayado la "predisposición total" del gobierno extremeño para el diálogo.

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