La Junta trabaja en abonar "cuanto antes" la subida del 2,5% a los funcionarios, que será en enero "a más tardar"

MÉRIDA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha destacado que la Junta trabaja para abonar "cuanto antes" la subida del 2,5 por ciento a los funcionarios, que será efectiva "a más tardar" en el próximo mes de enero.

Manzano ha trasladado a los empleados públicos un mensaje de "absoluta tranquilidad" y ha insistido en que éstos van a percibir "con la mayor celeridad posible" la subida salarial del 2,5 por ciento acordado para esta anualidad y "lo mismo, por supuesto, para el resto de anualidades".

Para ello, ha anunciado que este jueves se ha convocado la Mesa General, que se reunirá la próxima semana para formalizar el acuerdo con los distintos agentes sociales de cara a asumir el acuerdo alcanzado a nivel nacional en este sentido para, de forma posterior, llevarlo a Consejo de Gobierno.

"Eso es lo que hemos hecho desde que hemos llegado al gobierno. Hemos pagado 200 millones de euros de todas y cada una de esas actualizaciones salariales, incluso esa deuda del año 2020 que tenían pendiente", ha destacado la consejera en declaraciones a los medios de comunicación.

CARACTERÍSTICAS DE LA NÓMINA DE DICIEMBRE

Manzano ha detallado que la nómina correspondiente al mes de diciembre es "diferente a la de otras mensualidades", ya que incluye el pago de la mensualidad correspondiente, la paga extra y se abona, como viene siendo habitual, en torno a los días "18, 19 o 20 de diciembre", por lo que se tiene que cerrar administrativamente antes.

"Mañana se cierra la nómina de diciembre. Por lo tanto, no nos da tiempo a realizar esa actualización de las tablas salariales para incorporarlas en esa nómina de diciembre. Los empleados públicos van a cobrar en torno al 18 de diciembre la nómina y la paga extra y estamos trabajando para pagar cuanto antes ese 2,5 por ciento de actualización", ha insistido.

Por ello, ha vuelto a lanzar un mensaje de "tranquilidad absoluta", porque la Junta "cumple y lo ha "demostrado" y, preguntada por si la subida del 2,5 por ciento se podría pagar antes de que termine 2025, la consejera ha dicho que la Junta está "trabajando técnicamente en que eso sea posible".

"Esto implica una actualización de las tablas salariales, generar una nueva nómina. Estamos trabajando con la empresa que lleva este programa", ha dicho, además de añadir que "los equipos están trabajando y se pagará cuanto antes. A más tardar el mes de enero, ojalá pudiera realizarse cuanto antes".

