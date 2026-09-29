La Junta trabaja para presentar los PGEx antes del 15 de octubre y la "prioridad" será llegar a todos los extremeños

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la Junta y consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social, Elena Manzano, ha señalado que el Ejecutivo regional trabaja para presentar el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2027 antes del 15 de octubre y en ellos la "prioridad" será garantizar la prestación de los servicios públicos a todos los extremeños.

En este sentido, Manzano ha recordado que aunque hace apenas dos meses que se aprobaron las cuentas de 2026, el objetivo del Ejecutivo autonómico es cumplir con el plazo legal establecido de presentar las cuentas antes del 15 de octubre.

"No hemos parado, estamos trabajando en la elaboración de esas cuentas y dentro de muy poquito podremos comunicarles cuáles son los avances, sobre todo en la mejoría de esos servicios públicos tan importantes para nuestro gobierno", ha destacado a preguntas de los medios.

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