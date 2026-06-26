La Junta tramita la resolución del contrato en centros de atención al transporte y trabaja en restablecer el servicio

MÉRIDA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha efectuado ya los primeros trámites del expediente de resolución del contrato de los 10 centros de atención al transporte de la región, una decisión adoptada tras los "incumplimientos reiterados" de la concesionaria Copergy Ibérica, que habían derivado en "impagos salariales" y en la "interrupción" de varios servicios "esenciales" para los transportistas.

Durante las últimas semanas, la Junta ha trabajado "intensamente" para facilitar la entrada de otra empresa interesada en asumir la gestión, explorando "todas las vías posibles para garantizar la continuidad del servicio y mantener los puestos de trabajo".

Sin embargo, este proceso no ha sido fructífero, lo que ha "obligado" a activar la vía de la resolución contractual como medida "necesaria para proteger el interés general y restablecer la normalidad en estos centros", explica en nota de prensa la Junta.

Tras esta decisión, la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda trabaja ya en la firma de un convenio con asociaciones de transportistas, que permitirá "reactivar" los servicios mientras se define un nuevo modelo de gestión "estable" y "seguro" mediante una nueva licitación de un contrato.

La Junta trasladará a la nueva entidad gestora la conveniencia de incorporar la plantilla actual, integrada por 56 trabajadores que hasta ahora dependían de la concesionaria. La defensa del empleo ha sido un "eje central" durante todo el proceso y seguirá orientando las decisiones del Ejecutivo regional en esta nueva etapa.

De todo ello han sido informados los trabajadores de los centros del servicio al transporte, tal y como se comprometió la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda en la última reunión mantenida.

Los centros de atención al transporte -ubicados en Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito, Almendralejo, Villafranca de los Barros, Jerez de los Caballeros, Navalmoral de la Mata, Zafra y Coria- son infraestructuras "estratégicas" que ofrecen servicios "esenciales" como estacionamiento, suministro de combustible, restauración, aseos, lavadero o vigilancia.

Con esta decisión, la Junta de Extremadura reafirma su "compromiso" con el "correcto" funcionamiento de unos servicios "fundamentales" para el tejido económico y logístico de la región.