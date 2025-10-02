La Junta ve "posible" un acuerdo sobre los presupuestos extremeños y rechaza las críticas de "chantaje"

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Abel Bautista, atiende a los medios - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha reconocido que ve "posible" un acuerdo de cara a la aprobación de los presupuestos extremeños para 2026 y ha rechazado las críticas de "chantaje" que la oposición ha realizado a la posibilidad de un adelanto electoral si no se aprueban las cuentas.

En este sentido, Bautista ha considerado que "a nadie le puede parecer un chantaje" que la presidenta de la Junta, María Guardiola, convoque a los cuatro grupos parlamentarios y les diga cuáles son los caminos a los que se enfrenta Extremadura "de una manera transparente" y también "generosa".

"Esto no puede ser un chantaje, solo puede ser considerado como chantaje por aquél que pueda tener miedo a alguna consecuencia perjudicial. Si tenemos miedo a una consecuencia perjudicial para Extremadura, el camino está claro, pongámonos de acuerdo", ha aseverado.

Bautista, junto a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha participado este jueves en las reuniones bilaterales entre la Junta y los grupos parlamentarios de cara a los presupuestos de 2026.

"No hay cuestiones que puedan separarnos más allá de matices y, por tanto, yo me atrevo a decir que es posible el acuerdo de presupuestos, con unos grupos más que con otros, insisto, pero sería posible", ha reconocido Bautista en declaraciones a los medios tras estos encuentros.

El consejero de Presidencia, que ha agradecido la participación de todos los grupos, ha informado de que la próxima reunión tendrá lugar este martes, día 6, y ha emplazado a los grupos a que éstos faciliten sus propuestas al Ejecutivo regional.

Así, y sobre Unidas por Extremadura, que ha adelantado que no va a participar más en la ronda de contactos, Bautista ha dicho que, con independencia de que no acuda a nuevos encuentros, las propuestas que ha trasladado este grupos serán valoradas y, si es posible incluir algunas de ellas, "así se hará".

"Con el resto de grupos, Partido Socialista y Vox, iremos caminando en estas negociaciones, veremos qué propuestas nos presenta un grupo, veremos qué propuestas nos presenta otro y veremos a lo largo de la negociación cómo se resuelve", ha expuesto, además de añadir que la "voluntad" es "intentar llegar a un acuerdo por todos los medios y ser generosos". "Por supuesto, todas las partes tienen que ceder", ha asegurado.

En la jornada de este jueves, la Junta ha trasladado a los diferentes grupos datos sobre ingresos y gastos y que hacen alusión a algo que, en su opinión, es "incontestable" y es que el "modelo Guardiola funciona y funciona en política fiscal".

(Más información en Europa Press)