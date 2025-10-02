PSOE plantea a la Junta retomar la negociación del presupuesto desde el acuerdo fallido de enero para "no perder tiempo"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, y el portavoz de Hacienda, Jorge Amado, tras la reunión para la negociación de los presupuestos. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha mostrado su disposición a alcanzar un acuerdo para la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2026, y para ello ha sugerido al Ejecutivo de María Guardiola que retomen la negociación desde donde la dejaron en enero de este año, cuando ya lo tenían cerrado para las cuentas de 2025, pero que finalmente no se aprobaron tras la decisión de la Junta de retirar las cuentas del parlamento.

Así lo ha indicado la portavoz del Grupo Socialista, Piedad Álvarez, acompañada por el portavoz de Hacienda, Jorge Amado, en declaraciones a los medios de comunicación tras la primera reunión para negociar los Presupuestos de 2026, con la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, y el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista.

Una primera reunión a la que han llegado "con las mismas premisas que nos sentamos hace aproximadamente un año" y con el compromiso "de llegar a un acuerdo", con el fin de que "Extremadura tenga, por fin, la estabilidad que no ha tenido estos dos años".

Los socialistas llegan a este inicio de la negociación con los mismos planteamientos que vienen realizando en estos dos años, con lo cual "a nadie le va a sorprender ninguna de las propuestas" que van a entregar el próximo lunes en la siguiente cita acordada.

Lo que sí han trasladado al Ejecutivo regional es que se tome como "punto aproximado para continuar las negociaciones" el pasado mes de enero, cuando Junta y PSOE alcanzado un acuerdo sobre las cuentas, que finalmente no cristalizó en el parlamento, lo que llevó a prorrogar las cuentas de 2024.

"Nosotros el año pasado conseguimos un acuerdo y fue el Partido Popular el que decidió retirar los presupuestos", ha señalado Álvarez, quien ha trasladado que no quieren que se les haga "perder el tiempo" de los extremeños.

(Más información en Europa Press)