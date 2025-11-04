Un juzgado abre diligencias por la desaparición de fentanilo del Hospital Materno Infantil de Badajoz

Archivo - Hospital Materno Infantil de Badajoz - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

BADAJOZ, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz ha abierto diligencias tras recibir una denuncia por la presunta desaparición de fentanilo en el Hospital Materno Infantil de la capital pacense.

En este sentido, el juzgado ha autorizado "una entrada y registro en el hospital", y "se está analizando la documentación", según señalan fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) a Europa Press, junto con que "de momento no hay investigados".

El fentanilo es un potente opiáceo sintético hasta 50 veces más potente que la heroína y 100 veces más que la morfina.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Salud y Servicios Sociales han señalado a Europa Press que, "dado que el caso se encuentra judicializado", "en este momento" no pueden ofrecer información al respecto.