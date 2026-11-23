CÁCERES, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal de Instancia de Cáceres, sección social plaza 1, ha declarado procedente el despido disciplinario de un trabajador que se encontraba en situación de incapacidad temporal por una lesión de rodilla y que fue sorprendido realizando diversas tareas ganaderas que implicaban esfuerzo físico durante una jornada completa.

La sentencia considera acreditado que el empleado, operario de máquina de control numérico de una empresa en la provincia de Cáceres, acudió a una explotación ganadera familiar donde alimentó a un rebaño de ovejas, transportó sacos de pienso, descargó pacas de paja, desplazó vallados y llegó a subir a pulso dos animales a la caja de un camión. Los hechos fueron documentados por un detective privado contratado por la empresa.

El magistrado rechaza las alegaciones de nulidad formuladas por el demandante y avala la validez de la prueba obtenida por el detective, al entender que las grabaciones se realizaron desde el exterior de la finca y reflejaban actuaciones visibles para cualquier persona situada en el mismo lugar, sin invadir la intimidad del investigado.

La resolución también concluye que el trámite previo concedido por la empresa, que otorgó al trabajador tres días para formular alegaciones antes de adoptar la decisión disciplinaria, cumplió con las exigencias del artículo 7 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo.

Según la sentencia, las actividades desarrolladas durante la baja médica eran incompatibles con las limitaciones derivadas de la lesión alegada y evidenciaban, "bien que la dolencia había dejado de ser incapacitante, bien que el trabajador estaba retrasando su recuperación".

En ambos casos, el juzgador aprecia una "vulneración grave" de la buena fe contractual que justifica el despido disciplinario, ha informado en nota de prensa el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).

Asimismo, el juez descarta que la medida constituyera una represalia relacionada con discrepancias previas surgidas durante la negociación de un convenio de empresa, al considerar que la empresa actuó sobre la base de hechos acreditados mediante la investigación realizada.

La sentencia desestima íntegramente la demanda presentada por el trabajador y absuelve a la empresa de las pretensiones formuladas en su contra.

La resolución no es firme y puede ser recurrida en suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.