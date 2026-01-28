Kristin deja 25 colegios afectados en Extremadura donde se retomarán las clases a partir de esta tarde

Un árbol caído por la borrasca bloquea la entrada del colegio público Francisco Valdés de Don Benito. - DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

MÉRIDA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El 112 de Extremadura ha gestionado más de 300 incidentes relacionados con la borrasca Kristin, entre los cuáles se encuentran 25 centros educativos afectados, donde ya se está evaluando si los alumnos podrán retomar las clases con normalidad una vez que se vayan retomando las actividades lectivas tras la suspensión decretada en toda la comunidad autónoma para este miércoles, 28 de enero.

Una decisión adoptada a las 21,00 horas de este pasado martes, ha indicado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, quien, si bien reconoce el "trastorno" que pudo ocasionar la comunicación a las familias a partir de las 21,38 horas, junto a los fallos de la plataforma educativa Rayuela, ha considerado que fue acertada.

A lo largo de la mañana han recibido imágenes de los centros afectados que "poniéndolas en contexto con los niños entrando en el colegio a primera hora de la mañana hubieran supuesto distintos daños personales que hoy estaríamos lamentando", ha señalado en una rueda de prensa tras una reunión de seguimiento del Plan Territorial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Extremadura (Platercaex), que se encuentra en nivel 1.

El consejero también ha detallado que, dada la situación en la que se encuentra el embalse de Villar del Rey, se ha firmado la autorización para la evacuación de los vecinos de las casas aisladas de Valdebótoa y Gévora, en coordinación con el 112, Protección Civil, Cruz Roja, Policía Local y Ayuntamiento de Badajoz.

Así, ha señalado que ya está dispuesto el dispositivo para proceder a esa evacuación y que "todo el mundo pueda estar a salvo por la crecida que pudiera producirse en las próximas horas", dado el nivel con el que bajan las aguas. "Hay que estar previsto para lo que pudiera suceder en las próximas horas", ha señalado, al tiempo que ha remarcado que la borrasca "parece que está llegando a su fin".

