'Kristin' deja a su paso por Extremadura una racha de 150 km/h en Brozas y más de 40 litros durante la noche

Trabajadores municipales del Ayuntamiento de Mérida recoge árboles caídos por el temporal Kristin en el entorno de la Alcazaba árabe. - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Kristin' que ha entrado en la península Ibérica la madrugada de este miércoles, 28 de enero, ha dejado durante la madrugada lluvias abundantes que rozan, e incluso superan, los 40 litros por metro cuadrado en varios puntos de la región, así como intensas rachas de viento que han superado los 100 kilómetros por hora en varias estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología.

De acuerdo con los datos recogidos hasta las 9,00 horas, la localidad cacereña de Brozas ha registrado la racha más fuerte registrada en todo el país en esta primera parte de la jornada, alcanzando los 150 kilómetros por hora.

Cabe recordar que tanto la Meseta cacereña, como Villuercas y Montánchez, se encuentran este miércoles en alerta roja ante el riesgo extraordinario de fuertes rachas de viento, mientras que el resto de la comunidad autónoma extremeña se encuentra bajo aviso naranja.

Otras localidades de Extremadura que han registrado rachas superiores a los 100 kilómetros por hora son Cañaveral (Cáceres), donde se han alcanzado los 115 km/h, Fuente de Cantos (Badajoz), con 108, al igual que en Cáceres capital y Navalvillar de Ibor.

En cuanto a la precipitación acumulada, en Hervás se han recogido desde la medianoche hasta las 9,00 horas 42,4 litros por metro cuadrado. En Navalmoral de la Mata y en Madrigal de la Vera se han superado también los 30 litros por metro cuadrado.