Localizan 27 kilos de hachís y diversa munición durante una actuación por una presunta agresión en Navalmoral

Hachís y munición incautados en Navalmoral de la Mata (Cáceres) - GUARDIA CIVIL

CÁCERES, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han intervenido el pasado 29 de agosto un total de 27 kilogramos de hachís, así como diversa munición, durante una actuación inicialmente motivada por un aviso de una posible agresión en un domicilio de Navalmoral de la Mata (Cáceres).

Como resultado de la actuación, un hombre ha sido detenido y una mujer investigada por un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, y el hombre, además, por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar (violencia de género).

Tras recibir el aviso, efectivos de Guardia Civil y de la Policía Local de Navalmoral de la Mata (Cáceres), se desplazaron hasta la vivienda, donde localizaron a una mujer que presentaba un estado de nerviosismo y que manifestó haber sido objeto de una supuesta agresión.

Ante esta situación, se solicitó asistencia sanitaria, siendo atendida en el propio domicilio. Paralelamente, los agentes establecieron un dispositivo con el objetivo de localizar al supuesto agresor, que inicialmente no se encontraba en la vivienda.

Durante la intervención, la mujer manifestó no estar segura de que el supuesto agresor hubiera abandonado el domicilio, ante lo cual, con el objetivo de comprobar esta circunstancia y garantizar la seguridad de las personas presentes, los agentes realizaron una comprobación de las distintas dependencias de la vivienda, señala en nota de prensa la Guardia Civil.

Fue entonces cuando localizaron en el interior de un armario dos grandes cajas que contenían numerosos paquetes, en cuyo interior se encontraba una sustancia de color marrón que, tras las comprobaciones oportunas, resultó ser hachís, con un peso total aproximado de 27 kilogramos.

Asimismo, los agentes localizaron e intervinieron una caja que contenía numerosos cartuchos de escopeta del calibre 12, así como cartuchos del calibre 9 milímetros correspondientes a munición de arma corta.

Como resultado de las actuaciones y de las posteriores diligencias de investigación, se procedió a la investigación penal de la mujer y, una vez localizado, a la detención del supuesto agresor.

A ambos se les atribuye un presunto delito contra la salud pública, por tráfico de drogas. Además, al varón se le atribuye también un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar (violencia de género). Las diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente en Navalmoral de la Mata (Cáceres).